Омбудсмен предложил увеличить срок обучения детей мигрантов

Свердловский омбудсмен предложила увеличить срок обучения мигрантов в школах
В Свердловской области уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова заявила, что дети мигрантов должны обучаться в российских школах чуть дольше остальных детей. Такое мнение омбудсмен высказала в эфире телеканала «ОТВ».
Собеседница СМИ отметила, что для таких детей стоит ввести «нулевой» класс по аналогии с существовавшими в СССР рабфаками при университетах, на которых готовили «хороших ребят со строек и заводов» к обучению в высшей школе.
«Я бы не стала создавать анклавы, я бы все-таки создала обычную атмосферу, чтобы ребята жили в обычной атмосфере. Надо ходить [детям мигрантов] в школу не с семи лет, а с шести лет. Как это будет делаться – за счет работодателей, которые взяли семью с мигрантами, за счет самих желающих, чтобы их детки получили приличную подготовку к школе, но это надо сделать. К школе их надо подготовить»,— пояснила чиновник.