Омбудсмен предложил увеличить срок обучения детей мигрантов

В Свердловской области уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова заявила, что дети мигрантов должны обучаться в российских школах чуть дольше остальных детей. Такое мнение омбудсмен высказала в эфире телеканала «ОТВ».

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Собеседница СМИ отметила, что для таких детей стоит ввести «нулевой» класс по аналогии с существовавшими в СССР рабфаками при университетах, на которых готовили «хороших ребят со строек и заводов» к обучению в высшей школе.