Педагог объяснил, как не надо реагировать на плохие оценки ребенка

Многие, глядя в дневник своего ребенка, испытывали непростые чувства и очень хотели бы видеть самые высокие баллы в итоговой графе. Но иногда мы сами создаем детям проблемы с учебой, хоть и из самых лучших побуждений. Мнением о том, стоит ли слепо гнаться за оценками, с «Газетой.Ru» поделился Алексей Рыжов, организатор образовательных проектов, педагог Филипповской школы online.

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«Случается, взрослые думают, что положительный пример другого ребенка станет для их сына или дочери путеводной звездой. "А вот Коля всегда сдает алгебру на отлично!" Но ребенок услышит совсем другое: родители не ценят его успехов, он опускает руки», — объяснил он.

Есть родители и с установкой на успех. Они требуют от детей полной отдачи и не признают никаких оценок, кроме лучших. И часто при этом контролируют каждый шаг ребенка. Это мешает научиться самостоятельности и прививает страх ошибки. Такие отличники поневоле часто не уверены в собственных силах.

«Есть родители, которые школьные оценки ребенка воспринимают как оценку своего родительства. Если в дневнике одни тройки и двойки, они чувствуют собственную вину. Это может мешать родителям разобраться с реальными проблемами по предмету», — отметил эксперт.

Что может значить низкая оценка? Может быть, материал для ребенка действительно сложен. Вместе найдите способ ему помочь. Или ему не интересен предмет: например, он хочет стать химиком, и не понимает, зачем нужно читать «Евгения Онегина».

«Если считаете, что это важно — объясните, почему. Может, с педагогом не сложилось. К сожалению, учителя — тоже люди, и могут быть необъективны в непростой ситуации. А может быть, дело вообще не в предмете. В средней и старшей школе дети проходят через сложный этап взросления. Вспомните себя подростком. Что для вас было важнее: оценка по русскому или первая любовь за соседней партой?» — сказал педагог.

Причин, по которой оценка может быть низкой — очень много. Шумно в классе. Ученик плохо видит доску. В худшем случае причиной может быть травля в классе или тяжелый кризис, через который проходит юный человек. Часто при этом детей никто не спрашивает, почему «опять двойка». А они могли бы многое рассказать об этом.

Помните, что в школе оценивают не ребенка, а его успеваемость по предмету. Ваш ребенок бесценен. Если вас что-то беспокоит — стоит пообщаться с педагогом. Сравнивайте успехи ребенка только с его предыдущими достижениями. Главное — чтобы ребенок чувствовал поддержку взрослых и то, что вы его принимаете. Но будьте готовы к тому, что ребенок не будет соответствовать всем вашим ожиданиям.