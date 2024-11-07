В России хотят привлечь священников для борьбы с буллингом в школах

Буллинг в школах – серьезная проблема, которая может привести к психологическим травмам у детей. В поисках решений депутат Брянской областной Думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предлагает привлекать священнослужителей для работы с детьми.

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По мнению Иванова, беседы со священниками помогут школьникам разобраться в понятиях добра и зла, понять ценность доброжелательных отношений и развить эмпатию, передает Life.ru.

«Они могут объяснить, что хорошие отношения с окружающими – это основа счастливой жизни, а травля и обидные действия в адрес других людей приводят лишь к разобщению и страданиям. Священнослужители также могут научить детей сопереживанию и состраданию», – заявил депутат.

Михаил Иванов убежден, что дети могут испытывать больше доверия к священнику, чем к учителю или психологу, видя в нем наставника и доверенного человека.

Однако Иванов подчеркивает, что борьба с буллингом требует комплексного подхода, включающего работу с родителями, учителями и психологами.

«Понимание основ нравственности, развитие эмпатии и возможность открыто обсуждать свои проблемы могут стать первым шагом на пути к улучшению ситуации как для агрессоров, так и для их жертв», – заключил Иванов.

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