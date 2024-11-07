Как научиться слышать ребенка и быть ему другом

Психолог, психофизиолог, гипнолог Антон Фирсов рассказал, как справляться с ситуацией, когда ребенок отказывается слушаться родителей.

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Он подчеркнул, что перед тем, как решать проблему непослушания, важно определить возраст ребенка.

— Каждый возрастной этап характеризуется своими особенностями, своим уровнем «продавливания» окружающего мира, — объяснил специалист.

Он сравнил поведение ребенка с проверкой прочности окружающего пространства, в том числе и родителей.

— Корень проблемы кроется в том, что родители транслируют ребенку свое собственное состояние, не всегда осознавая это, — говорит Фирсов.

Психолог пояснил, что простой пример, что ребенок должен слушаться, «потому что это мама», не работает. Такая позиция обесценивает мнение ребенка и может привести к открытому противостоянию в будущем.

Фирсов призвал родителей перестать рассматривать ребенка как врага.

— Относитесь к нему как к другу. Хотите, чтобы ваше мнение было для него авторитетным? Действуйте соответственно. В первые годы жизни ребенок учится, наблюдая за вашими действиями. Именно в этот период закладывается основа доверительных отношений. Если ваш ребенок чувствует искреннее и настоящее тепло в отношениях с вами, он будет стремиться к вам, не требуя при этом постоянного послушания. Заставляйте слушаться вашу собаку, а не вашего ребенка, — заключил специалист в беседе с «Аргументами недели».

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