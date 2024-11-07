Диетолог предупредил об опасности веганства для детей

Недостаток животной пищи может негативно влиять на развитие мозга.

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Витамины группы В, содержащиеся в мясе, особенно необходимы в возрасте до семи лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

«Меня часто просят прокомментировать кризисные ситуации, когда погибают детишки в таких [веганских — прим. ГМ] семьях. Это говорит о том, что родители не имеют разумного подхода к этому. Они неправильно подошли к питанию своего ребёнка. Это не значит, что веганство плохое, это надо было узнать, что говорит об этом наука. В науке принята точка зрения, что вегетарианство не является здоровой альтернативой для детей. Почему? Потому что не могут доказать. Они не будут делать исследования на детях. На них делают исследования в случае тяжёлых заболеваний, когда разрабатываются препараты, это необходимость спасти жизнь. А это больше научно-популярная исследовательская история, которая может иметь негативный контекст, и непонятно, для чего это нужно. Дети, когда растут, им постоянно нужно давать белок. В первые 7 лет идёт развитие мозга. Самое главное в это время — важно питание, богатое натуральными растительными жирами и животным тоже. Должен быть микс, разнообразие. Если не давать витамины группы В — это мясо, крупы и зелёное, ребёнок будет со сниженной концентрацией внимания. Это всё подразумевает употребление животных продуктов — яйца, какой-то вид мяса и жиры. Иначе мозг не будет развиваться».

Ранее диетолог рекомендовала заменить сливочное масло мягким маргарином. В продукте животного происхождения содержатся «исключительно трансжиры». Растительные масла должны преобладать в рационе, подчеркнула Нурия Дианова.