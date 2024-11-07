Эксперт рассказал, как научить ребенка правильно выражать агрессию

Детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала RT информацию о том, что 15-летний подросток пришёл в полицию и заявил, что убил мать топором в подмосковном Сергиевом Посаде.

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Отмечается, что конечной причиной нападения стало то, что женщина отобрала у сына планшет с телефоном из-за прогулов школы.

Говоря о том, как правильно бороться с зависимостью детей от гаджетов, эксперт пояснила, что нужно начать «с адекватной системы наказания».

«Лучшая система наказания — оговорить вообще, за что тебя будут наказывать, для того чтобы ребёнок знал, что родители достаточно предсказуемы и они понятны. Например, он взял и обманул вас, поиграл побольше, значит, он должен понимать, что на следующий день будет ограничен... Например, он поиграл лишние два часа, значит, на следующий день на два часа меньше будет играть», — посоветовала собеседница RT.

Кроме того, по её мнению, нужно с самого детства учить ребёнка выражать агрессию социально приемлемым способом.

«Это необходимо делать, хлопать в ладошки сильно, озвучивать его эмоции, если он маленький. Если он взрослый, просить его озвучить вслух: "Я сейчас злюсь, я сейчас раздражаюсь". Потому что умение вычленять вот эти вот эмоции из себя и как минимум проговаривать их, просто называть правильную эмоцию, уже снижает накал агрессии и раздражения этой эмоции, которую мы озвучиваем. Далее мы можем её как-то вербализировать с помощью того, что мы начинаем: "Хлопни так сильно, насколько ты злишься", "Топни так сильно, насколько ты злишься" — и всё в этом роде», — порекомендовала психолог.

Таким образом, по её словам, дети, которые умеют совладать со своей агрессией, никогда не будут выражать её подобным способом, как это произошло в Подмосковье.

Ранее старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий заявила, что 15-летний подросток пришёл в полицию и заявил, что убил мать топором в подмосковном Сергиевом Посаде.

Вместе с этим Telegram-канал Mash утверждает, что подросток убил топором спящую мать из-за запрета сутками играть в компьютерные игры.