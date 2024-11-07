Ортодонт предупредил об опасности детского храпа

Храп у детей может быть симптомом неправильного прикуса. Об этом сотрудник пресс-службы ННГУ сообщил в Telegram со ссылкой на ортодонта Анну Долидзе.

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По ее словам, детский храп, так же как и взрослый, вызывает недостаток кислорода, что негативно влияет на весь организм. На этом фоне у ребенка могут развиваться заболевания иммунной и эндокринной систем. Также это чревато проблемы с формированием скелета. Кроме того, дети становятся раздражительными и плаксивыми.

Как отметила ортодонт, разобраться в причинах храпа у детей поможет осмотр отоларинголога и стоматолога. Чаще всего к нему приводит искривленная перегородка или полипы в носу, а также аллергический ринит или неправильный прикус.

«‎Одной из причин возникновения храпа у детей считается наличие дистальной позиции нижней челюсти — она сдвинута назад, что и приводит к сужению дыхательных путей. Одновременно с этим во сне западают язык и заднее нёбо по направлению назад. Все эти факторы чаще всего и блокируют дыхание», — сказала Долидзе.

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