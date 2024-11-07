Эксперт дал совет, как помочь ребенку справиться со стрессом

С ребенком, который находится в стрессе, нужно поделиться своими чувствами и предложить ему помощь, рассказал «Радио 1» психолог подмосковного НИКИ детства Евгений Лыков. По его словам, детей важно учить справляться с переживаниями.

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Психолог отметил, для того чтобы распознать стресс у ребенка, нужно проанализировать его настроение, открытость и активность по сравнению с теми, что были на прошлой неделе. Если сын или дочь не хотят говорить о своих переживаниях и закрываются от окружающих, то психика и тело ребенка переключаются в режим экономии энергии.

«Если ребенок не в настроении, поделитесь своими чувствами, скажите: "Я вижу, что что-то происходит, и беспокоюсь за тебя. Могу я чем-то помочь? Если захочешь обсудить, я буду рядом". Предложите помощь, но не настаивайте», — подчеркнул эксперт.

Это поможет ребенку понять: родителям важно то, что он чувствует. После этого стоит обговорить план решения проблем — если ребенок не захочет обсуждать происходящее, маме или папе хватит просто быть рядом, чтобы дать ему почувствовать, что он не один, подытожил Лыков.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала, что людям, склонным к депрессии, стоит выбирать собаку в качестве домашнего питомца. Специалист подчеркнула, что эти животные требуют постоянного внимания и ухода. По ее словам, забота о щенке становится своего рода поведенческой активацией.