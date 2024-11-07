Психолог посоветовал учить детей давать отпор буллерам в школе

Родители должны научить ребенка без стеснения сообщать близким в случае, если его травят в школе. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Лариса Овчаренко. Она отметила, что взрослые должны поддержать детей и дать им советы, а не разбираться с обидчиком самостоятельно.

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«Это то, о чем надо поделиться с кем-то. Об этом надо говорить взрослым. Особенно сложно про это будет сказать подросткам, потому что у них есть ощущение, что это стыдно — говорить о том, что тебя кто-то толкает, обзывает, отнимает деньги, издевается. И кажется, что показать слабину — сказать родителям о том, что меня обижают. Как будто бы я уже должен с этим справляться сам. Нет. Старшеклассник будет говорить о том, что он взрослый, по идее, должен справиться сам, что у него уже есть ресурс. Все равно об этом нужно и можно кому-то говорить: старшим друзьям, одноклассникам, с кем это можно обсудить, классному руководителю. Это не стыдно, это не зазорно про это сообщать. И, конечно же, родителям, но не для того, чтобы папа пришел в школу и нахлопотал кому-то, кто является обидчиком, а для того, чтобы вместе разобраться, как в этой ситуации быть, как выйти из нее. Ребенку надо на кого-то опереться. Ему абсолютно точно в этой ситуации нужна поддержка», — сказала она.

По словам Овчаренко, часто жертвами травли становятся стеснительные дети, которые боятся, что родители за них не заступятся.

«Зачастую в ситуацию травли попадают детки, у которых может быть не так развита сеть коммуникации, дети застенчивые, мнительные, которым сложно за себя постоять в силу своих нервно-психических и личностных особенностей. И поэтому эти детки замыкаются, когда они в свою сторону получают довольно большое количество агрессивных выпадов. Мы все больше и больше говорим, обращаясь к детям: "Найди того, кому ты можешь об этом рассказать". Как минимум, классному руководителю, психологу в школе. Тому, кому ты можешь доверять, кто рядом с тобой. Конечно же, родителям — это однозначно. Но здесь у таких детей есть ощущение, что никто им не поверит, что за них не будут бороться. Поэтому в этой ситуации важно, чтобы ребенок знал, что помощь к нему придет», — добавила она.

Психолог добавила, что ребенка нужно научить обрывать контакт с агрессором и давать отпор.