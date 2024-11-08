В США спорят, стоит ли отказаться от вступительных экзаменов

В начале ноября десятки тысяч выпускников американских школ, желающих поступить в колледжи и университеты, проходили обязательное тестирование. В отличие от нашего ЕГЭ, в США сдать вступительный тест можно аж семь раз за год. После чего направить в приемную комиссию будущей альма-матер лучший результат.

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Чтобы стать студентом, все выпускники школ сдают стандартизированные тесты. Их существует два вида: SAT (Scholastic Aptitude Test - оценочный тест школьных способностей) и AСT (American College Testing - тест для колледжей). В зависимости от штата, вуза и личных предпочтений учащегося выбирается один из тестов.

Обычно подготовка выпускников и к SAT, и к ACT сопровождается занятиями с репетиторами и самоподготовкой, а также многократным прохождением пробных тестов. На одной лишь школьной программе среднему американскому выпускнику выдержать вступительный экзамен в вуз проблематично. Так, проведенные несколько лет назад исследования в штатах Флорида, Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Огайо и Техас показали, что выпускные испытания в школах чрезвычайно легкие. Например, уровень экзаменов по математике двенадцатиклассника в США соответствует сложности теста по аналогичному предмету в Европе для седьмого или восьмого класса. А в половине американских штатов сдавать выпускные школьные экзамены вовсе не требуется.

Идея отказа от вступительных экзаменов для каждого вуза и перехода на единую систему оценивания выпускников школ возникла еще в конце XIX века. Впервые SAT ввели в США еще в 1926 году, чтобы стандартизировать порядок поступления в вузы. Но если почти 100 лет назад по всей стране тест сдавали всего несколько тысяч абитуриентов, то в 2023 году было принято 1,9 млн тестов SAT.

Сегодня, чтобы пройти этот экзамен, нужно создать личный кабинет на сайте некоммерческой комиссии по вступительным экзаменам в колледжи, затем выбрать адрес ближайшего центра тестирования, зарегистрироваться на определенную дату и, разумеется, набрать проходное количество баллов.

Их максимальное количество - 1600, а минимальное - 400. Достойным результатом считается получение 1200 баллов, а в среднем по США абитуриенты набирают 1060 баллов. Однако наиболее престижные американские университеты - Гарвардский, Стэнфордский, Йельский, Принстонский, Массачусетский технологический - требуют от будущих студентов куда более высокого результата в 1400-1500 баллов.

Обычно тестирование SAT начинается в 8 утра, а длительность экзамена составляет от 3 до 4 часов, в течение которых предусмотрен один 10-минутный перерыв. Большинство заданий, которые состоят из трех частей - математической, анализа текста и сочинения, - это вопросы с несколькими возможными вариантами ответа. Набранные баллы поступают в общий персональный "счет" абитуриента. Если тот недоволен результатом, то, как уже говорилось, тест можно пересдать.

Экзамен АСТ также сдается несколько раз в год, но его направленность и сама система оценки академических способностей отличается от SAT. Этот тест больше ориентирован на точные науки - арифметику, алгебру, тригонометрию. Максимально возможным результатом здесь считается набор 36 баллов при среднем показателе по стране в 19,5. Наиболее престижные вузы ждут от поступающих 30 и более баллов. Само испытание длится от 2 часов 55 минут без написания эссе до 3 часов 40 минут с таковым.

У единых тестов для поступления в вуз в США нашлось много критиков, но попытка использовать вместо них школьные оценки проблем не решила.

Однако по мере приближения к столетнему юбилею тестовой системы в американской научно-академической среде разгорелись споры о необходимости отмены системы SAT/ACT. Как выяснилось, на итоговые результаты тестов, а главное - на решение вузов о приеме студентов на первый курс - влияют не только численные результаты, но и ряд социальных, расовых и экономических факторов. Таких как рекомендации от "уважаемых людей" и спонсоров колледжей, наличие среди родственников поступающего членов влиятельных студенческих лиг, общего благосостояния или каких-либо спортивных или иных достижений абитуриента. Первый шаг к отмене тестов помогла сделать пандемия COVID-19, когда центры тестирования не работали, а вузы приостановили прием результатов. Но попытка ориентироваться на школьные оценки проблем не решила.

Пока в США ведутся споры, что может прийти на смену SAT/ACT для создания более справедливой системы поступления. При этом развивающиеся новые технологии уже внесли свои коррективы в процесс прохождения экзаменов. Например, у будущих студентов появилась возможность сдать "цифровой тест", принеся с собой личный ноутбук или планшет. На гаджеты необходимо заранее скачать соответствующую программу или приложение, подключиться к местной сети вай-фай, заполнить и отправить тест.

Однако категорически запрещено пользоваться другими электронными устройствами или мобильными телефонами. Если персонал центров тестирования заметит жульничество, то результат экзамена аннулируется. Тем не менее в ходе анонимных опросов 35% учащихся признались, что пытались пользоваться смартфонами для получения правильных ответов, а 38% умудрились найти в Сети правильные решения или скачать тексты для своих сочинений.