Педагог дал советы, что делать, если у ребенка конфликт с другими детьми

Алексей Рыжов, организатор образовательных проектов, педагог Филипповской школы online, поделился с «Газетой.Ru» советами о том, как реагировать на конфликты в школе и какую поддержку можно оказать ребенку.

Есть разные причины, по которым дети в школе часто конфликтуют: взаимное непонимание, «не сошлись характерами», ревность, зависть, давление со стороны своей группы, деление на «своих» и «чужих», буллинг или травля.

«Важно различать, к какому типу относится конфликт с участием их ребенка. Что это — непонимание и личные обиды? Или серьезные вещи вроде буллинга? В последнем случае точно необходимо вмешательство взрослых», — объяснил он.

При возникновении конфликтных ситуаций стоит действовать по простой схеме.

Первый шаг — «Спокойствие, только спокойствие».

«Желание первым делом защитить своего ребенка — совершенно нормально. Но, если вами руководят злость или обида — вы можете ухудшить ситуацию. Постарайтесь посмотреть на все трезвым и объективным взглядом, хоть это и непросто. Так вы дадите ребенку модель того, как по-взрослому реагировать на конфликты в будущем», — сказал он.

Второй шаг — услышьте ребенка. Выслушайте то, как он видит ситуацию, и не пытайтесь сразу что-то объяснять. И ни в коем случае не торопитесь обвинять своего ребенка. Задавайте открытые вопросы: «Что ты почувствовал? Как ты думаешь, почему так произошло?» Таким образом вы поможете ребенку почувствовать вашу поддержку.

Третий шаг — пусть ребенок подумает сам.

«Вы знаете, как правильно. Но не говорите об этом сразу. Пусть ребенок сам предложит, что можно сделать. Попросите его рассказать, как ситуация выглядит с противоположной стороны. Например, можно спросить: «А как ты думаешь, что почувствовала Настя, когда ты это сказала?» или «Что можно сделать, чтобы помириться?» Моделирование сценариев в безопасной ситуации подарит ребенку уверенность в том, что он может справиться сам», — сказал он.

Четвертый шаг — если надо, то вмешайтесь.

«Если конфликт затянулся или приобрел опасные формы — уже точно нужно вмешательство взрослых. Тревожные сигналы — это порванная одежда, синяки, ссадины, особенно, если ребенок пытается их скрыть. Пропавшие или испорченные вещи, долгое подавленное состояние — о травле или буллинге может говорить многое. В таких случаях ребенку срочно нужна помощь. Обращайтесь к классным руководителям, школьным психологам, руководству. Постарайтесь, чтобы ваш тон был конструктивным, а не обвиняющим. Говорите о фактах и дайте понять, что вы готовы решать проблему вместе. И для ребенка очень важно создать безопасную среду, особенно — дома», — отметил он.

Роль родителей в том, как ребенок учится разрешать конфликты в школе, сложно переоценить. То, как отреагирует семья, может в будущем сильно повлиять на развитие у ребенка социальных навыков и умения разрешать конфликты уже во взрослом возрасте.