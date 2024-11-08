Психолог раскрыла, почему ребенок рисует только красным и черным

Ребенок может рисовать только красным и черным, потому что детям нравятся яркие и контрастные цвета, объяснила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева в разговоре с РИАМО. Она добавила, что родителям стоит поговорить с ребенком, если их это беспокоит.

Многим детям нравится рисовать более яркими и контрастными цветами, такими как красный или черный. Если вы испытываете беспокойство, когда видите преобладание этих цветов в рисунках, поговорите с ребенком. Возможно, ему просто нравится черный цвет, а может это основной цвет его любимого персонажа или игрушки, — подчеркнула психолог.

Она указала, что дети могут также рисовать теми карандашами, которые удобнее держать в руке или хорошо заточены.

Если в рисунках прослеживаются острые элементы, стоит спросить у ребенка, почему он изобразил именно их. При этом он может нарисовать клыки и когти у тигра, если недавно посмотрел передачу про диких животных по телевизору, добавила Матвеева.

Однако при постоянном и неуместном повторении острых деталей стоит проанализировать эмоциональное состояние ребенка, подытожила эксперт.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала, что головная боль и агрессия могут быть первыми признаками игромании у ребенка. Специалист уточнила, что сочетание этих симптомов указывает на глубокие психические и эмоциональные проблемы. По ее словам, у таких подростков может возникать желание абстрагироваться при помощи ухода в виртуальный мир.