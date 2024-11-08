Педагоги возмутились «завышенными запросами» молодежи

У юношей и девушек это связано с ранним выходом на рынок труда.

Люди не успевают повзрослеть «психологически», заметно инфантильное поведение.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

«Продолжительность обучения является одной из составляющих переменных в расчётах индекса человеческого капитала ООН, Всемирного банка и так далее. Есть исследования, которые показывают, что в разных странах, чем продолжительнее обучение, тем выше могут стать доходы человека. Это постоянная закономерность. С одной стороны, молодеет возраст выхода человека на рынок труда. Известный случай, когда в юном возрасте люди становятся активными членами на рынке труда, в экономике, в производстве, в IT-сферах. С другой стороны, взросление опаздывает. Биологический возраст не соответствует психологическому. Мы видим проявление инфантилизма, завышенные запросы, необоснованные амбиции».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что сокращать продолжительность обучения в школах пока не планируется.