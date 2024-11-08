Как укрепить иммунитет ребенка в осенне-зимний период

Чтобы укрепить иммунитет ребенка в осеннее-зимний период и защитить малыша от вирусов и простуд, надо соблюдать несколько правил. Каких именно - расскажем ниже.

Во-первых, нужно следить за рационом питания. Он должен быть разнообразным. В меню ребенка обязательно должны входить сезонные овощи и фрукты, мясо, рыба, яйца и кисломолочные продукты. Если вы хотите угостить ребенка экзотическими фруктами, то стоит иметь в виду, что возможны аллергические реакции. А также не забывать о том, что фрукты обрабатываются специальными химическими составами, позволяющими их долго хранить, пишет "Объясняем.РФ". Если ребенок на грудном вскармливании, то не стоит его прекращать.

В-третьих, надо чаще гулять на свежем воздухе, ведь он помогает повысить иммунитет и выносливость, а солнечный свет способствует выработке витамина D. Врачи рекомендуют гулять по одному-двум часам в день, при этом не укутывать ребенка в 10 курток и шарфов, ведь он может заболеть из-за перепада температур.

В-четвертых, важно соблюдать режим дня. Малыш двух-трех лет должен спать как минимум 10-11 часов ночью и еще 2-2,5 часа днем.

Также рекомендуется научить ребенка мыть руки после возвращения с улицы, закаливать его, в частности, позволять ему некоторое время быть дома без одежды при температуре 22-24 градуса. Врачи также советуют обтирать ребенка влажным полотенцем. Нужно начать с температуры воды , которым намочено полотенце, в 34-36 градусов и постепенно снижать ее до 25 градусов.