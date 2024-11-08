Как улучшить отношения с подростком-неформалом

Чтобы улучшить отношения с подростком-неформалом, не нужно его чрезмерно контролировать, рассказал в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения города Денис Хакимов. По его словам, молодежь часто экспериментирует и пробует себя в различных субкультурах, поскольку они являются одним из способов самовыражения.

Они существовали и раньше, и, скорее всего, никуда не исчезнут в будущем. Меняются только содержание, ценности, которые они несут, и способы самовыражения участников. Чтобы отношения с юношей или девушкой стали более доверительными, но при этом сохранялось необходимое родительское участие, существует несколько правил, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что родителям следует быть открытыми к новым интересам детей. Можно попробовать вникнуть в их мир, чтобы понять, почему для них это так важно . Также следует решать с умом все конфликты. Вместо криков и обвинений, лучше спокойно обсудить все с подростком и позволить ему высказаться, добавил Хакимов.

Ранее психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева объяснила, что ребенок может рисовать только красным и черным, потому что детям нравятся яркие и контрастные цвета. Она добавила, что родителям стоит поговорить с ребенком, если их это беспокоит.