Психолог рассказала о признаках зависимости детей от гаджетов

Основатель и руководитель Академии гармоничного развития детей «Как Здорово!», нейропсихолог, клинический психолог Валерия Солтан рассказала о признаках зависимости детей от гаджетов.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что главный показатель — это так называемый феномен «нарастания».

«Его симптомы могут быть самые разные. Это когда ребёнок забывает свои домашние обязанности, когда он из-за недосыпа не делает уроки, опаздывает в школу, плохо себя чувствует», — отметила Солтан.

По её словам, последствия могут быть очень тяжёлыми. В частности, меняется физическое состояние, появляются признаки истощения, дети могут становиться агрессивными.

«Необходимо разговаривать с ребёнком. Нужно вникать, какие у него друзья, как прошёл день. Обычно они не любят этим делиться. Но можно спросить ребёнка: в какой соцсети он зарегистрировался, что там интересного, какие новости ему интересны. Когда мы с открытым сердцем и с открытой душой показываем, что мы вовлечены в жизнь своих детей, они будут нам открыты, нам нечего будет бояться», — заключила эксперт.

Ранее Маргарита Колобова, специалист семейного центра «Семья», многодетная мать, заявила в беседе с RT, что родителям очень важно увлекать и отвлекать детей не только с помощью мобильного телефона.