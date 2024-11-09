Как возраст отца влияет на результаты ЭКО и здоровье ребенка

Про возраст женщины в связи с деторождением говорят давно и много. Действительно, годы — это главный определяющий фактор реализации репродуктивной функции. Про влияние возраста отца известно не очень много и, тем не менее, это тоже играет значительную роль. Мы поговорили с Виктором Владимировым, акушером-гинекологом, репродуктологом, сопроводившим лечение сотен пар, который объяснил нам, в каком промежутке жизни мужчины могут возникнуть проблемы, связанные со здоровьем будущего ребенка.

Что известно о влиянии возраста отца на репродукцию

Как говорит наш эксперт, чем старше мужчина, тем быстрее идет угасание репродуктивной функции: снижается уровень тестостерона, уменьшается подвижность и концентрация сперматозоидов, увеличивается повреждение ДНК сперматозоидов. Эти изменения ведут к увеличению проблем с зачатием ребенка, негативно влияют на здоровье детей и даже на вынашивание беременности.

Гинеколог: «Из-за сниженных показаний спермограммы требуется больше времени для достижения беременности, чаще возникает потребность во вспомогательных репродуктивных технологиях».

В парах, где мужчины старше 40 лет, хуже результаты оплодотворения, меньше вырастает эмбрионов, ниже вероятность наступления беременности, но выше частота выкидышей и преждевременных родов.

Здоровье детей у возрастных отцов тоже страдает, поясняет эксперт. Чаще возникает поражение нервной ткани, что увеличивает частоту аутизма, шизофрении, биополярных расстройств. Во время беременности наблюдается более высокая частота пороков развития плода.

С чем это связано и можно ли исправить эту ситуацию

Не всегда можно отделить влияние возраста от индивидуальных особенностей мужчины, из-за которых он позже пришел к отцовству. И тем не менее есть причина, которая во многом объясняет создавшуюся ситуацию — оксидативный стресс.

Из-за данного состояния идет повреждение многих структур и в частности — ДНК сперматозоидов.

Эксперт: «Ученые отмечают высокую чувствительность 15 хромосомы к оксидативному стрессу. Именно на этой хромосоме есть множество генов отвечающих за функционирование нервной ткани».

Поэтому чаще возникает поражение у детей в виде аутизма, шизофрении, биполярных расстройств.

Гинеколог поясняет, что бремя анэуплоидий (неправильный набор хромосом) ложится на яйцеклетки. До 35 лет у женщин половина эмбрионов имеет правильный набор хромосом, а в 45 — менее 10 процентов.

У мужчин с возрастом не происходит столь драматичных изменений, доля сперматозоидов почти не меняется. Но с годами увеличивается число «мелких» повреждений хромосом (дупликации и делеции), по этой причине чаще возникают мутации. Говоря об изменениях в генах у людей (полезных и вредных), 75 процентов повреждений ДНК имеют отцовское происхождение.

С чем связано увеличение оксидативного стресса

Во-первых, с годами организм хуже противостоит этому состоянию. Во-вторых, неправильное питание и малоподвижный образ жизни увеличивают оксидативный стресс. В-третьих, ожирение ведет к хроническому системному воспалению и как следствие увеличивает вероятность напряжения на нервную систему. И в-четвертых, сказываются вредные привычки, в частности курение.

С точки зрения природы нарушать мужскую фертильность с годами не имеет никакого смысла. Как говорит наш эксперт, природа не против мужской репродукции. Женскую же она «ломает» нещадно.

Многих негативных изменений репродуктивной системы можно избежать, если вести правильный образ жизни: много физической активности, поддержание нормального веса тела и отсутствие вредных привычек.