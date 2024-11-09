Детей-сирот все чаще усыновляют или передают в приемные семьи

В России сокращается число детей, оставшихся без родителей и находящихся в детдомах, так как их все чаще усыновляют или передают в приемные семьи. Об этом сообщил руководитель аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Алексей Газарян.

"У нас доля детей из тех, кто выявлен без попечения родителей, детей-сирот, которые перемещаются в поднадзорные учреждения, потихоньку сокращается. Так, в 2021 году эта доля составляла 20,4%, а в 2023 году уже 19%", - сказал Алексей Газарян.

Эксперт обратил особое внимание на позитивную тенденцию - сокращается количество детей, которые воспитываются вне родной семьи.

Это стало следствием того, что меняется вектор государственной политики - всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства направлена на то, чтобы сохранять кровную семью и "не доводить ситуацию до разлучения", заключил Газарян.