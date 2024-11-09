19-летняя рязанка не знала о беременности, пока не начала рожать

В Областной клинической больнице Рязани поделились интересным случаем из своей практики, связанным с беременностью.

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В больницу на карете скорой помощи поступила 19-летняя девушка, жаловавшаяся на боли в животе. Пока ее везли, медики взяли кровь на анализы, в итоге в приемно-диагностическое отделение ОКБ девушка поступила с направительным диагнозом «острый живот», при этом боли возникли внезапно, а до этого самочувствие было хорошим.

Хирург, терапевт и гинеколог осмотрели пациентку и исключили острую хирургическую патологию, но зато подтвердили беременность и начавшиеся роды. В отделение вызвали гинекологическую бригаду ДАКЦ, девушка транспортировали в Областной клинический перинатальный центр.

В ОКБ отметили, что беременность первым заметил медбрат в приемном покое, у него есть диплом акушера.

Роды прошли без осложнений. У девушки родился доношенный мальчик.

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