Как понять, что ваш ребенок попал в плохую компанию

Даже самый положительный ребенок рискует оказаться в компании, которая приведет его к серьезным проблемам. Родителям стоит проявлять больше внимания к своим детям и знать всех их друзей, а еще лучше — и их родителей. Психолог Мария Белан, оказавшая помощь сотням пациентов разных возрастов, рассказала нам о «звоночках», которые должны подсказать вам, что пора вмешаться в жизнь своего чада.

Какие моменты повышают шансы ребенка оказаться в плохой компании

Существует несколько показателей, которые могут увеличить шансы попадания вашего ребенка в общество, которое вам точно не понравится:

подросток чувствует себя одиноко и не получает поддержку от родственников и близких,

подросток почти ничем не занимается и не проявляет интерес к какому-либо хобби,

в связи с тем, что уверенности становится меньше в подростковом возрасте, падает и самооценка.

Как поясняет наш эксперт, на основе этих факторов подросток старается максимально влиться в компании, чтобы не быть «белой вороной», так он получает признание и некую безопасность в своем пространстве.

Почему ребенок стремится найти поддержку вне дома

Взросление — непростой период, поэтому часто в семье случаются разногласия и конфликты, что не дает поддержку и опору подростку. В компании сверстников его примут таким, какой он есть. Здесь также необходимо помнить о том, что скорее всего все действия будут совершаться не для чего-то, а против. Чаще всего это бывает и от ограничений, которые устанавливаются родителями.

Так чего же следует ждать? Как понять, что подросток действительно попал не в ту компанию:

ребенок стал закрытым, молчаливым, все время использует телефон,

резко изменилось поведение: эмоциональность, агрессия, закрытость,

может позволить себе вернуться домой с запахом алкоголя или сигарет,

пропуски уроков, плохая успеваемость, поступают звонки из школы от учителей,

можно заметить следы от драк.

Есть особые случаи, когда совершенно точно подростку нужна помощь специалиста:

начали пропадать деньги из дома,

агрессия в отношении окружающих и животных в том числе,

после долгих обсуждений и разговоров ребенок может начать обманывать и уже не идти на прямой контакт с родителями.

В любом случае, самое важное — родителям быть взрослыми и помогать своему трудному подростку. То есть, общаться с ним, обсуждать что-то, спрашивать его мнение и принимать его точку зрения. Таким образом налаживать отношения и повышать значимость ребенка в вашей семье.