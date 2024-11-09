Психолог сочла «ненормальным» задаваться вопросом о желании иметь детей

Мысли о потомстве нельзя сравнивать с рассуждениями о необходимости купить новый iPhone или «кофточку».

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Это «странная вещь».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Зара Арутюнян.

«Это такая странная вещь для меня, говорить про мир, в котором всё про хотелки. Я с большой иронией отношусь ко всем хочу/не хочу, нравится/не нравится — как дети малые. Вопрос, хочу детей или не хочу, — ненормальный в глубине, потому что я вот хочу синюю кофточку, и вы хотите синюю кофточку, и мы такие счастливые. Дети — это что-то совсем иного порядка, это не новый айфон, это не синяя кофточка. Мне кажется, дело в деталях, когда начался этот нарратив, что всё — это выбор. Сейчас он дошёл совсем до каких-то кровавых глаз моих, когда пол — выбор, человек ты или животное — выбор. К сожалению, в момент, когда это появилось, этот сам вопрос, хочу или не хочу я ребёнка, вот тогда-то всё и понеслось, куда не надо. А теперь бедные всё пытаются как-то решить вопрос, а вернуть обратно деторождение в поле некого совершенно естественного хода жизни уже невозможно. Поэтому каждая депутатка кто во что горазд придумывает, как ещё заставить женщин рожать. Я против. Для меня это одна из историй, что фарш обратно не проворачивается. Все депутаты не знают, с какого хвоста ловить это безумие, то, что многие не рожают».

Ранее психолог сообщила, что фильмы и сериалы с мучениями рожениц негативно влияют на демографию. По мнению Зары Арутюнян, стоит прекратить показывать физиологический процесс крупным планом. Это травмирует молодёжь. Такое мнение эксперт выразила в эфире радиостанции «Говорит Москва».