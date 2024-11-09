Психолог: министерство секса может повысить рождаемость

Психолог Миллер: министерство секса может повысить рождаемость. В России предложили открыть министерство секса, которое будет следить за личной жизнью граждан. В Госдуме и соцсетях на это отреагировали без энтузиазма. Однако психолог и сексолог объяснила, что у такой инициативы помимо минусов есть и плюсы. О них подробнее — в материале.

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В России предложили открыть министерство секса, которое будет следить за личной жизнью граждан. В Госдуме и соцсетях на это отреагировали без энтузиазма. Однако психолог и сексолог объяснила, что у такой инициативы помимо минусов есть и плюсы. О них подробнее — в материале.

Что за министерство секса

В медиа 7 ноября появилась информация о том, что в России задумались над открытием министерства секса. В Госдуме это восприняли как простой пиар и ничего толкового, однако смысл у предложения есть, рассказала РИАМО психолог и сексолог Александра Миллер.

Авторы инициативы — пиарщики, а не политики — придумали необычное решение для повышения рождаемости. Они предложили выключать электричество и интернет с 22 ло 2 часов, платить россиянам за первые свидания и первую брачную ночь и так далее.

Мнение сексолога

Как объяснила сексолог Миллер, рождаемость от такой инициативы действительно может повыситься, потому что легко может возникнуть тренд на детей. Министерство бы активно обсуждали в СМИ и соцсетях, появился бы ажиотаж и оттуда — мода на рождение детей.

Особенно повышается стимул рожать, если есть материальные выплаты, считает психолог. Однако, по её мнению, люди часто забывают, что подъёмные от государства — это одно, а сумма на содержание и воспитание ребёнка требуется совсем иная.

«К сожалению, многие об этом не задумываются и потом сталкиваются с ситуацией, когда количество детей растёт, а вот уровень жизни — нет», — заявила специалистка.

Она отметила, что из-за этого увеличивается количество бедных семей, а в среде малообеспеченного населения повышается риск нелегальных заработков и криминала.

Ранее в Госдуме предложили стимулировать рождаемость с помощью лотереи. Что предлагают семьям и как это должно работать — читайте здесь.