Школьный звонок в России заменят популярными песнями. Что попало в треклист
Минпросвещение РФ: в школах звонок заменят классической музыкой. К школьному звонку дети обычно относятся по-разному — кто-то ему рад из-за начинающейся перемены, а кто-то готов сидеть на уроке и дальше, лишь бы не слышать этот пронзительный звон. Теперь жизнь школьников с чувствительным слухом станет гораздо легче, потому что звонок решили заменить.
К школьному звонку дети обычно относятся по-разному — кто-то ему рад из-за начинающейся перемены, а кто-то готов сидеть на уроке и дальше, лишь бы не слышать этот пронзительный звон. Теперь жизнь школьников с чувствительным слухом станет гораздо легче, потому что звонок решили заменить.
Что изменится в школах
В ноябре в российских школах запустят проект «Музыка вместо звонков», в рамках которого о начале или окончании уроков будут сигнализировать отрывки из песен. Эту инициативу разработали Министерство просвещения РФ и Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.
Как говорится на сайте ведомства, это придумали для того, чтобы развить в детях гармоничную личность и познакомить их с музыкальной культурой родной страны.
Каждый месяц до конца учебного года вместо звонков буду звучать отрывки песен, привязанных к памятной дате, которая приходится на этот месяц. Эти мелодии запишут музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары.
Треклист школьных звонков
Начать проект решили с мелодий из творчества Александры Пахмутовой — в ноябре 2024 года ей исполнилось 95 лет. Вместо звонков в школах прозвучат отрывки песен «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».
В декабре в стенах школ зазвучат фрагменты из балетов Петра Чайковского.
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