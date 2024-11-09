Школьный звонок в России заменят популярными песнями

Минпросвещение РФ: в школах звонок заменят классической музыкой. К школьному звонку дети обычно относятся по-разному — кто-то ему рад из-за начинающейся перемены, а кто-то готов сидеть на уроке и дальше, лишь бы не слышать этот пронзительный звон. Теперь жизнь школьников с чувствительным слухом станет гораздо легче, потому что звонок решили заменить.

© Секрет Фирмы

К школьному звонку дети обычно относятся по-разному — кто-то ему рад из-за начинающейся перемены, а кто-то готов сидеть на уроке и дальше, лишь бы не слышать этот пронзительный звон. Теперь жизнь школьников с чувствительным слухом станет гораздо легче, потому что звонок решили заменить.

Что изменится в школах

В ноябре в российских школах запустят проект «Музыка вместо звонков», в рамках которого о начале или окончании уроков будут сигнализировать отрывки из песен. Эту инициативу разработали Министерство просвещения РФ и Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Как говорится на сайте ведомства, это придумали для того, чтобы развить в детях гармоничную личность и познакомить их с музыкальной культурой родной страны.

Каждый месяц до конца учебного года вместо звонков буду звучать отрывки песен, привязанных к памятной дате, которая приходится на этот месяц. Эти мелодии запишут музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары.

Треклист школьных звонков

Начать проект решили с мелодий из творчества Александры Пахмутовой — в ноябре 2024 года ей исполнилось 95 лет. Вместо звонков в школах прозвучат отрывки песен «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».

В декабре в стенах школ зазвучат фрагменты из балетов Петра Чайковского.

Ранее в российской школе начали рассказывать об идеях чучхе. Что это такое и зачем оно нужно — можно узнать здесь.