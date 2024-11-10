Кто и сколько платит детям за контент в интернете

Десятилетняя Настя Радзинская из Краснодара может купить себе не только мороженое, но и... собственную квартиру. Девочка вошла в ТОП-10 самых успешных блогеров планеты: ее годовой заработок составляет 2,8 миллиарда рублей! «Вечерняя Москва» узнала, сколько платят детям за контент в интернете.

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Смотрите, что подарили

Сейчас на канал Насти подписан 121 миллион человек. Видеоролики, рассчитанные на детскую аудиторию, показывают жизнь девочки, распаковку подарков и примерку разных костюмов. По сути, малышка выступает лишь «лицом» канала, ведь основные хлопоты по созданию и продвижению контента взяли на себя ее родители Анна и Юрий Радзинские. И делают это очень успешно: в среднем одно видео за сутки набирает 1,2 миллиона просмотров.

Платья примеряем

К числу юных богачей можно отнести блогеров Диану и Рому. Фамилию детей, видимо, скрывают родители. Девятилетняя Диана делает обзоры косметики, показывает новые платья и разыгрывает сюжеты из мультсериала «Маша и Медведь». Двенадцатилетний Рома в кадре распаковывает игрушки и катается на детской машине. В общей сложности у них более 80 миллионов подписчиков, а зарабатывают они от 38 миллионов рублей в год.

Успешные братья

Внушительные доходы и у звездных братьев: одиннадцатилетнего Влада и девятилетнего Никиты Вашкетовых. Контентом их интернет-канала также занимаются родители Виктория и Сергей. Сюжеты придумывают самые разные: от распаковки подарков и обзоров новых игрушек до интересных фактов об экологии. Один ролик может приносить их семье до 30 миллионов рублей. Сегодня у канала юных блогеров уже более 230 миллионов подписчиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Трофимова, психолог: