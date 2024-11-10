В Австралии намерены полностью закрыть детям до 16 лет доступ к соцсетям

Отвечать за нарушения придётся руководству ресурсов. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что власти страны намерены принять закон о полном запрете социальных сетей детям до 16 лет. Проект уже получил одобрение федерального кабинета министров.

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Социальные сети серьёзно вредят нашим детям. Я призываю прекратить это. Я пообщался с тысячами родителей. Они, как и все мы, сильно обеспокоены безопасностью своих детей в Интернете, — заявил Альбанезе.

Ожидается, что запрет будет вводиться постепенно, а распространение его влияния займёт несколько лет. Согласно задумке авторов инициативы, полная ответственность за соблюдение мер ляжет на социальные сети. Ресурсы должны будут самостоятельно контролировать возраст своих пользователей.

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