Эксперт объяснил, как правильно знакомить детей с новым избранником

Российский певец Григорий Лепс рассказал об отношении своих детей к его новой 18-летней возлюбленной. По его словам, из-за этого они испытывают дискомфорт. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала «Вечерней Москве», как правильно знакомить детей от прошлых отношений с новым партнером, особенно если выбор родителя нестандартный.

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По ее словам, в первую очередь важно принять тот факт, что ваши дети и семья не обязаны принимать и сразу полюбить нового супруга или супругу.

«Дети имеют на это полное право, потому что вы себе выбираете новую жену или мужа, но никак не выбираете, например, новую мать своим детям. Это самое главное, что нужно понимать человеку, который выстраивает новые отношения и имеет детей от предыдущего брака», — рассказала она.

Психолог отметила, что при знакомстве с новым избранником важно учитывать возраст детей. Если ребенок маленький, то ему намного сложнее принять в свою жизнь нового члена семьи.

«Все зависит от возраста ребенка. Одно дело, когда знакомство с новой женой или с новым мужем происходит, когда ребенку пять лет. Тогда для него это очень сложно, потому что это неизвестный взрослый человек, который будет влиять на его жизнь. И здесь действительно нужно это делать максимально аккуратно, поэтапно, объясняя, как ребенок может себя вести с новым членом семьи. Детям очень важно объяснить, потому что для них это новая социальная роль, о правилах которой они пока не знают. Он не может догадаться, как себя вести, потому что у него нет взрослого опыта», — сообщила Алексеева.

Специалист объяснила, что если предстоит знакомство с подростками или уже взрослыми детьми, то родитель должен говорить максимально честно о том, что у него отношения с новым человеком.

«Также можно озвучить, что вы были бы очень рады, если бы ребенок и ваш новый избранник смогли подружиться или выстроить дружеские отношения. Важно понимать, что задача «подружить членов семьи» лежит на том человеке, который является зачинщиком этих событий. Потому что сами по себе люди могут не хотеть дружить по абсолютно разным причинам. И это нормально», — сказала она.

По мнению психолога, налаживать отношения детей с новым избранником необходимо без ультиматумов, но следует четко обозначить, что это решение не обсуждается.