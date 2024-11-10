Какие средства гигиены стоит использовать в период полового созревания

Гормональная перестройка затрагивает не только моральное состояние подростка, зачастую она вызывает и физический дискомфорт. Например, во время занятий физкультурой взрослеющая девочка может замечать усиленное потоотделение, чувствовать неприятные запахи после и испытывать от этого неудобство. В том, как ощущать себя уверенно во время занятий, «Газете.Ru» рассказала кандидат технических наук, старший технический специалист «Юнилевер Русь» в категории дезодоранты бренда Рексона Teens Катерина Лебедева.

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«Регулярное мытье рук, чистка зубов дважды в день, умывание лица и ежедневный душ — эти базовые правила гигиены должны быть усвоены подростком еще в детстве. Но в период полового созревания даже при их четком соблюдении могут возникнуть проблемы с возникновением неприятных запахов и ощущения дискомфорта, особенно при физической активности. Поэтому, чтобы в течение дня чувствовать себя уверенно, можно добавить в подростковую рутину некоторые средства, которые значительно облегчат девочке жизнь», — объяснила она.

Так, гигиенические влажные салфетки при необходимости они помогут заменить процедуру мытья, так что пачку-другую лучше положить в сумку подростка. После урока физкультуры это поможет освежиться и удалить излишки пота, а если возникла потребность очистить руки — салфетки тоже придут на помощь.

«Все они предназначены для разного: например, антибактериальные отвечают за дезинфекцию рук, а увлажняющие подходят для лица. Как раз в зависимости от своего назначения салфетки имеют отличающиеся составы, и это важно учитывать при их выборе: или приобретать несколько вариантов, или останавливаться на гипоаллергенных, спектр действия которых относится к универсальным», — отметила эксперт.

Второе — дезодоранты и антиперспиранты. Сегодняшние производители разрабатывают целые линейки антиперспирантов для подростков, поскольку молодая кожа нуждается в особом уходе.

«Выбирая продукт для защиты от пота и запаха, лучше обратить свое внимание на формулы с витамином Е — такой состав будет дополнительно увлажнять и способствовать восстановлению кожи подмышек. Важно, чтобы эти продукты не содержали этилового спирта и красителей, а еще ими будет особенно приятно пользоваться, если они будут иметь классные и яркие ароматы», — сказала специалист.

Одна из особенностей подростковой кожи — активное выделение себума. Маленькая пачка матирующих салфеток станет спасением в школе: салфетки помогут впитать излишки кожного сала, а кожа при этом не будет пересушена.