Какие льготы положены работающим матерям-одиночкам

Матери-одиночки имеют право отказаться от командировок и работы в ночное время и выходные, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что женщину признают матерью-одиночкой, если отец ребенка умер, пропал без вести, недееспособен, лишен родительских прав, находится на длительном лечении в стационаре или отбывает наказание в местах лишения свободы.

Женщина признается матерью-одиночкой, если отец ребенка умер, отсутствует без вести, признан недееспособным, лишен родительских прав, находится на длительном лечении в стационаре, отбывает наказание в местах лишения свободы или уклоняется от воспитания детей. Одинокие матери, воспитывающие самостоятельно детей до 14 лет, теперь могут рассчитывать на дополнительные трудовые гарантии, — добавил Чаплин.

Парламентарий объяснил, что к работе в ночное время или в выходные мать-одиночку могут привлечь только с ее письменного согласия и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Чаплин напомнил, что матерей-одиночек запрещено увольнять по инициативе работодателя, исключая ряд обстоятельств.

Запрещено увольнять матерей-одиночек по инициативе работодателя, за исключением некоторых обстоятельств. Увольнение допускается исключительно в случае ликвидации организации, грубого нарушения трудовых обязанностей, проступков, связанных с материальными ценностями, подлога документов, — рассказал Чаплин.

Депутат подчеркнул, что одинокие матери могут воспользоваться правом на 14 календарных дней дополнительного неоплачиваемого отпуска в году, внося соответствующее заявление. Указанное право должно быть предусмотрено коллективным договором, заявил Чаплин.

Ранее Чаплин сообщил, что в России расширили дачную амнистию на хозяйственные постройки — сараи, бани и летние кухни. Парламентарий уточнил, что амнистия также охватывает старые дома блокированной застройки.