Эксперт: жителей России нужно активнее просвещать на тему квадробинга

В России не нужно вводить наказания для детей, увлекающихся квадробингом. Если речь идет о нарушениях – к примеру, выгуле ребенка на поводке, то за это нужно штрафовать его родителей, убеждена артистка и блогер Зая Энимал (Юлия Головина). В беседе с 360.ru она заверила, что большинство квадроберов не едят из мисок и не ходят в туалет в лотки, а также призвала активнее просвещать жителей на тему этого нового тренда.

© Газета.Ru

«Когда говорят, что ребенок ест кошачий корм, это уже перебор. Но если даже такое произойдет и появится в социальных сетях, то, пожалуйста, штрафуйте родителей, проводите разъяснительные работы», — заявила артистка.

Она призвала объяснять жителям, что такое квадробинг и почему в этом нет ничего плохого. По словам Головиной, она даже создала сообщество в соцсетях, где начала подробно объяснять, чем отличается эта субкультура, и просит не уходить в крайности – к примеру, не кусать людей.

Что касается моды на квадробинг, то, по мнению артистки, она связана с тем, что детям всегда хотелось копировать поведение животных. А шум вокруг этой темы слишком раздут, так как основывается на нескольких видеороликах, на которых родители водят детей на поводках, считает Головина. Она призвала не думать, что так ведут себя все, кто увлекается новым трендом, а за подобные случаи наказывать не детей, а их родителей.

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет квадроберам заходить в кафе и рестораны.