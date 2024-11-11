Кто лучший родитель — мама, папа или… бабушка

Традиционно воспитание детей возлагалось на матерей. Поэтому часто считается, что женщины являются лучшими родителями, чем мужчины. Однако сегодня обстоятельства изменились, и ответственность за воспитание детей лежит как на отце, так и на матери, а иногда ребёнок и вовсе оказывается у бабушки.

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С самого рождения между матерью и ребёнком, конечно, возникает более прочная связь (мы не берём острые психозы у женщин, нежелание иметь ребёнка и прочие выходящие за рамки случаи). Отношения, которые складываются у матери с ребёнком во время беременности, проявляются и после рождения малыша.

Матери делают для детей астрономическое количество вещей, а отцы часто ведут себя отстранённо. Почему так происходит? Можем ли мы требовать от тех же отцов больше, хотя самой природой в их «функции» заложено совершенно другое?

Мы поговорили с Евгением Евгеньевичем Крашенинниковым, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, старшим научным сотрудником лаборатории психологии детства и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований, отцом пятерых детей.

Хотелось бы начать ещё с периода беременности. Действительно ли — при нормальном течении беременности — между ребёнком и матерью складывается определённая связь ещё на стадии «нахождения» ребёнка в животе у мамы? А что папе в этот момент делать? Разговаривать с животом как можно чаще?

Связь между матерью и ребёнком, разумеется, есть — в виде пуповины. Но в вопросе речь идёт, конечно, о связи психологической. Когда мы сталкиваемся с какими-либо утверждениями психологического характера (вообще, это касается не только психологии, но у нас сейчас разговор именно о ней), то есть простой способ найти способ оценки истинности суждения. Надо попробовать представить, как должно было выглядеть исследование, которое доказывает предложенный тезис. Как можно доказать, что во время беременности складывается психологическая связь между матерью и её ребёнком? Про психологические свойства ребёнка, находящегося в материнской утробе, мы, понятно, вообще ничего сказать не можем; а если вести речь о матери, то надо, во-первых, чётко определить, в чём эта связь с ребёнком состоит (особые переживания? переживания, которые продлятся потом всю жизнь?), как её можно обнаружить и тем более измерить (умилённая блуждающая полуулыбка? непрерывные рассказы о том, что чувствуешь?), у какого процента матерей она есть (то есть для доказательства нужно изучить тысячи матерей в разных странах, культурах, с разным уровнем образования и т.п.). Поэтому все суждения про особую психологическую связь остаются для стихотворений и поэм. А отношение к ребёнку зависит от самого родителя вне зависимости от его пола.

И родитель, в первую очередь, должен понимать, что ребёнок, который ещё только собирается родиться через несколько месяцев, уже есть — хотя его и видно только на мониторе УЗИ; и даже, когда его ещё и не видно, он всё равно уже есть. Поэтому и разговаривать с ним необходимо — с ребёнком, а не с животом. Мы же можем разговаривать с человеком, когда его не видим — например, по телефону.

И ещё деталь: не обязательно, чтобы говорить с ребёнком, требуется сворачивать из газеты рупор и прикладывать к животу матери. Когда разговаривают муж с женой, ожидающие ребёнка, то они разговаривают не только друг с другом, но и с ним. Ведь когда мы за пудингом обсуждаем при детях наши профессиональные проблемы и литературные вкусы, мы же в том числе и с детьми разговариваем — они же слышат. Поэтому мужу надо просто продолжать разговаривать с женой обо всём, как они и делали это раньше.

Какие вообще функции, если говорить с точки зрения психологии взрослых людей (без заболеваний нервной системы), заложены в женщине и мужчине?

Должен навлечь на себя возможный гнев читателей, но всё-таки высказаться по поводу общераспространённого мифа. Итак, большими буквами: никакой женской и мужской психологии нет. Вернее, так: нет никаких психологических качеств, которые всегда будут у женщины именно потому, что она женщина; ну и с мужчинами аналогично.

Когда говорится о женской и мужской психологии, опираются на статистику. Можно замерять любые психологические качества и обнаруживать гендерные различия. При этом говорить именно о гендерных различиях можно тогда, когда мы диагностируем женщин разных стран, культур, возраста, уровня образования, вероисповеданий, профессий и т.п. (о чём я уже говорил выше), и у всех у них будут обнаружены совпадения. Таких исследований проводится несметное количество. Но их результаты ничего не говорят о том, что обнаруженные расхождения между мужчинами и женщинами базируются именно на половых различиях, на физиологических основаниях. Если бы замеряли интеллект в 19-м веке или раньше, то мы бы, скорее всего, обнаружили бы явное и статистически значимое преимущество у мужчин. Но из этого нельзя было бы сделать вывод, что мужчины умнее, потому что они мужчины; они могли быть умнее потому, что получали большее образование и тренировали свой ум в деятельностях, которые требовали его более разнообразного применения. Если бы мы научились измерять нежность к детям, то, возможно, мы так же обнаружили бы её недостаток у мужчин, но это опять-таки ничего не говорило бы о том, что такая сухость обусловлена половой физиологией — просто мужчины вообще не сидели дома и детей своих видели мало, в отличие от женщин, на которых было и домашнее хозяйство, и забота о детях.

Так что, если вдруг мы видим, что женщины чаще обладают каким-либо психологическим свойством, это на самом деле может быть свойство, имеющее социальные причины, берущее исток в том положении, в котором женщины находятся в обществе и семье.

Так получилось, что на протяжении почти всей истории человечества женщины сидели с детьми. И это происходило не потому, что кто-то хотел их принизить и не дать возможности для профессиональной самореализации. Просто мужчины рожать детей не умели, а женщины с этим очень даже неплохо справлялись. Но чтобы родить, надо ещё и достаточно длительное время ходить в состоянии изменённых пропорций и избыточного веса. Как мы понимаем, выполнять тяжёлые и требующие ловкости и сноровки работы в таком состоянии затруднительно. Кроме того, добывание пропитания требовало и длительных и далёких разлучений с домом (хоть охота за единорогом, хоть сопровождение караванов с пряностями в Хайдарабад, хоть ежедневное протирание рукавов в Сити); а от маленького ребёнка-то сильно не отлучишься. А детей раньше рожали каждый год, потому что до 18-го ноября 1920-го года, когда впервые в истории человечества правительство большевиков законодательно разрешило аборты, это во всём мире считалось убийством. Отсюда и произошло закрепление социальных ролей, которое, разумеется, влияло на формирование психологических качеств и на гендерные различия. Но это были именно социальные различия, хотя и фиксируемые гендерной статистикой.

Ну а сейчас ситуация изменилась, женщины наравне с мужчинами голосуют в правлениях банков и носят шпалы для паровозов, отправив детей плясать в костюмах зайчиков в детских садах; поэтому и различия психологические даже статистического плана всё более нивелируются.

Но ведь мы можем всё-таки говорить, что в женщине самой природой заложен тот самый материнский инстинкт, а, значит, мама для ребёнка — лучше? А папа зато лучше работает (если работает). Вообще, вот это «кто лучше» — может, до него и не надо вовсе скатываться? Пускай все занимаются своим делами, которые умеют «лучше всех» делать?

Инстинкт — непреодолимая сила. Если у нас есть пищевой инстинкт, то это означает, что сколько бы я ни убеждал себя, что не люблю варёные артишоки и маринованные щупальца осьминогов, но через несколько часов голодания я отправлю их в свой страждущий желудок при отсутствии других более привлекательных продуктов. О материнском инстинкте можно было бы говорить, если бы у нас не было данных о том, сколько детей оставляется родителями в домах ребёнка.

Мама, конечно, лучше для ребёнка (в восприятии самого ребёнка) — потому что она его кормит. А во всём остальном для ребёнка лучше тот, кто его любит: заботится о нём, старается его понять и сделать ему лучше, а не просто поставить «галочку» в дневнике родительской любви.

Кстати, а вот, например, папу (или маму) самого воспитывали так себе, но он выжил, так сказать, и теперь с такими же советами лезет в процесс воспитания уже своего ребёнка. Можно ли как-то донести до такого родителя, который предлагает откровенную дичь в воспитательных вопросах, чтобы он прекратил это делать?

Мы живём в реальности. Увы или нет, но это так. И родители у ребёнка такие, какие они есть. Они уже взрослые, а, значит, воспитывать и перевоспитывать их затруднительно. При этом за воспитание ребёнка отвечают именно они, а не школа или кружок авиамоделирования.

Если ваш супруг делает что-то, что вы считаете абсолютно вредным для ребёнка, то сначала нужно задуматься, а действительно ли вы правы. Он же тоже взрослый человек; наверное, примерно равного с вами интеллекта (Вы же не вышли бы замуж за человека ограниченного и тупого?). Может быть, это именно ваши суждения являются предрассудками, впитанными с молоком прабабушки?

Если же всё-таки после размышления вы понимаете, что правы, то надо ответить на второй вопрос: а то, что делает супруг, точно ли «вредно-вредно» или просто не самое нужное и не самое полезное? Ну любит он смотреть мультфильмы про морячка Папая; ну да: морячок со своим поеданием шпината, усиливающим мужской потенциал, вряд ли бы оказался героем романов Достоевского и Умберто Эко; но точно ли это настолько вредно, что нужно каждый раз успевать завешивать экран телевизора гобеленом, когда мимо него проносится на своей деревянной лошадке пятилетний отпрыск?

И нужно помнить, что ваш супруг или супруга имеют ровно такое же право на воспитание ребёнка, как и вы. Поэтому сама фраза «лезет с советами» может относиться только к соседке, живущей на три этажа выше, попутчице по метрополитену или к свёкру. Родители же оба имеют одинаковые права общаться с ребёнком так, как считают необходимым (если они это делают в рамках законодательства). Так что если нас не устраивает, что жена делает слишком много «ути-пути» или что муж в целях его закаливания ребёнка методично каждый раз снимает с него третий шарфик перед выходом на прогулку, то нужно пробовать договориться. А «договориться» не означает произносить: «Я тебе в двадцать седьмой раз повторяю!..» Договариваться — услышать обоснование, которым собеседник объясняет свои действия, и предъявить разумное и убедительное доказательство своей точки зрения.

Сплошь и рядом мы слышим истории «да я вообще у бабушки всё детство прожил, она меня и вырастила» или просто видим, что родители откровенно «спихнули» ребёнка на бабушку. Вопрос первый — кстати, спихивают всегда на бабушку, а не на дедушку — значит ли это, что бабушка — лучший воспитатель? А, во-вторых, насколько бабушка реально может «заменить» маму в частности или родителей в целом? Ведь вроде бы той самой эмоциональной связи с ребёнком, которая может установиться ещё при беременности, у неё нет, но часто именно бабушки со всей отдачей интегрируются в воспитание малыша.

Ну, на бабушек «спихивали», потому что дедушки в войне погибли, да и средняя продолжительность жизни у мужчин всегда меньше, чем у женщин; даже сейчас в России разница почти в 10 лет. Так что бабушек просто физически больше. Ну и социальная ситуация, о которой я говорил: так как бабушки обычно сидели с детьми, когда были мамами, то опыта лечения простуженных горл и смазывания синяков зелёнкой у них обычно больше.

Бабушка, конечно, может заменить маму. Мы все прекрасно знаем, что есть люди, потерявшие родителей и воспитанные старшим поколением предков — и люди прекрасные. Да и воспитанники детских домов, то есть те, у кого и бабушек не было, тоже могут вырасти развитыми и человечески привлекательными. Разумеется, гармоничнее, если ребёнка воспитывают родители. Но если бабушка лучше понимает внука, чем мама, то ребёнку, конечно, будет лучше с ней.

Да, может попасться бабушка вроде той, которая описана у Павла Санаева в повести «Похороните меня за плинтусом». Но разве, когда эта бабушка была мамой, её дочери жилось с ней лучше? А есть Ба из другой культовой книги — «Манюни». И сколько бы эта Ба ни совершала антипедагогических и малотолерантных поступков, мы понимаем, что её внучка всю жизнь будет вспоминать её с теплотой, а время, проведённое у неё, как лучшее в жизни.

Идеальный вариант, когда ребёнок, живя с родителями, может на некоторое время погружаться в другой уклад жизни — проводить лето или выходные у бабушки с дедушкой. Такая смена пространства, погружение в другие нормы и правила, иные типы отношений даёт мощный толчок развитию. И пусть бабушка неправильно поставит ударения, посмотрит при ребёнке не самое эстетичное с вашей точки зрения кино (даже «Не могу сказать «прощай»!) и выскажет суждения о политике и истории, более удалённое от научной правды – пусть. Вы потом дома разберётесь с этим; а сейчас ребёнок получает опыт другой жизни, но тоже среди любящих людей. И тогда через пару десятков лет ему будет легче принять образ жизни тёщи или свекрови.

И, кстати, тоже интересное наблюдение про бабушек. Они могли быть очень так себе мамами, но вот в роли бабушек их как подменили — столько любви, заботы, участия — иногда просто диву даёшься, как в одном человеке ужились плохая мать и лучшая бабушка на свете. Что это за явление женской психологии?

Да, это точно есть. Тут может быть несколько причин.

Первая, формальная. Современная мама обычно работает. А часто не просто работает, но и впахивает. А потом она дома ещё и какую-то свою домашнюю работу делает, так что к проверке домашней работы сына или дочери доползает на карачках. И ей просто не хватает физических и моральных сил на то, чтобы внимательнее относиться к своему ребёнку. Бабушка же может быть на пенсии и поэтому всё своё время уделять пению потешек и запеканию любимых внучками ватрушек.

Вторая, парадоксальная. Родители ощущают ответственность за ребёнка. Да они и отвечают за него, когда он стекло разбил; и за двойку за плохо выученное чадом стихотворение о природе стыдят тоже их. А бабушка свободна. И поэтому она внучонка часто просто жалеет, а это бывает куда важнее, чем поставить в угол за восемь пунктуационных ошибок в диктанте.

Третья, метафизическая. Бабушка старше. И вопрос о смысле прожитой жизни встаёт перед ней острее, возвращая её в пятнадцать лет, когда эта проблема тоже была насущной. И она уже подводит итоги (даже если не говорит об этом и не может сформулировать словами). И уже имеет больший опыт потерь. Так что для неё доверие и любовь внуков может оказаться куда более важным и даже экзистенциальным переживанием.

Ну а бывает и иной случай: когда бабушка манипулирует всем окружающими и использует ребёнка в качестве средства этой манипуляции: например, чтобы доказать своей дочери, что она куда как лучше её. И ребёнок окружается бабушкиными заботой и вниманием, они ходят в театры кукол и океанариумы, хохочут вместе над миньонами и чебурашками, катаются с горок и наслаждаются эклерами. Это может быть действительно для ребёнка вполне комфортным; может вырастить эгоиста; а может, как в уже упоминавшейся повести Павла Санаева (написанной, к сожалению, на реальном автобиографическом материале) испортить всё детство с далеко идущими невротическими последствиями.

Да, мы, конечно, не можем пропустить и дедушек — всё-таки есть такие дедушки, про которых редко слышишь, но они невероятно вкладываются во внуков — занимаются развитием (физическим и умственным), проводят с внуками всё своё время и т. д. Почему вообще дедушки редко фигурируют в вопросах воспитания? Им уже всё равно, устали, надоело?

Как я уже сказал выше, до возраста дедушки надо ещё дожить. А учитывая то, что сейчас средний возраст рождения первого ребёнка 26 лет, то и шанс стать дедушкой уменьшается. Я не могу сказать, кто больше занимается с внуками: бабушки или дедушки. Статистики такой нет — да и как посчитать это? Ведь можно провести рядом с ребёнком четыре часа, когда он смотрит в экран гаджета, а можно три минуты, спев перед сном песню Вертинского — и что окажет более влияние на ребёнка? Я знаю дедушек, которые катаются с внуками с горки, вырезают им игрушки, ходят в музеи, нарезают яблоки перед просмотром вечернего мультфильма, заливисто смеются над детскими проказами, обсуждают их подростковые проблемы. И бабушек, приезды к которым вспоминаются во взрослом возрасте, как главные события жизни.

А вот с точки зрения психологического развития ребёнка — ему с кем надо находиться — с родителями или с бабушкой и дедушкой?

Для развития ребёнка хорошо бы, во-первых, быть с теми, кто тебя любит. Любит не свою любовь к нему, а именно ребёнка. То есть для начала помнит о нём, когда его нет перед глазами, и не кладёт острый нож на край стола, когда ребёнок уже ходит, но неустойчиво; не оставляет раскрытые ножницы на диване, куда может сесть ребёнок; закрывает форточку в квартире на восьмом этаже после проветривания. И хочет понять его, выслушивая длинные и однообразные рассказы про общение с одноклассниками; спрашивая аккуратно о важном; не приставая с вопросами «А что: Петя тебе больше не нравится?» и помня о том, каким сам был маленьким и постарше.

А, во-вторых, для развития очень важно видеть разное, уметь замечать непохожее, быть способным встать на точку зрения другого человека. А бабушка и дедушка — точно другие. Они слушают песни, о существовании которых ты мог не догадываться; являются кладезью анекдотов про новых русских, малиновые пиджаки которых мама уже не застала, а то и про «Приезжает с визитом Рейган к Брежневу»; рассказывают, как стояли в очереди за маслом («Бабушка, а что такое очередь?»); носят модные шикарные куртки, которые могут пригодиться для показа клоунских номеров на школьном вечере самодеятельности. Но если есть действительно семья и любовь, то все эти странные и иногда нелепые для современного человека формы жизни и поведения будут восприниматься трогательно и нежно, формируя способность понять людей непохожих на тебя — и тех, кто будет окружать ребёнка в дальнейшей жизни, включая его будущих детей, которые стопроцентно будут на него тоже не похожи.

У нас многие воспитаны тандемом мамы и бабушки. Ни отец, ни дедушка там не фигурировали. Насколько такой тандем реально может «подорвать» психику ребёнка?

Идеальной средой для развития ребёнка является многодетная межпоколенческая семья, потому что в ней встречаются непохожие люди, но объединённые общей многослойной жизнью. Не обязательно взаимодействие всего этого народа должно происходить в виде обтирания спинами в двухкомнатной хрущёвке. Бабушка и дедушка могут жить в другом городе, а дети и внуки съезжаться к ним на Рождество; сёстры не видеться месяцами, но использовать каждую возможность для радостного общения; племянник знает, что в Самаре всегда сможет остановиться на любое количество дней у дяди Ашота. И вот в этой круговерти внимательных к тебе людей, ты и сам можешь становиться человечнее.

И даже если идиллическая картина, нарисованная мною, не соответствует суровой реальности межпоколенческой склоки, интриг и борьбы за статус в семье между сиблингами, для психологического развития такая среда всё равно будет продуктивной, так как учит ребёнка жить в мире разнообразных отношений, меняющихся требований и активного выстраивания собственной позиции.

Вообще, в заключении, можно ли сказать, что нет такого, что мама лучше, а вот ещё дедушка тоже хорош? Всё строго индивидуально, в каждой семье свои скелеты в шкафу и какому-то ребёнку будет лучше с папой, но хорошо бы периодически видеть маму, а ещё вот потрясающая двоюродная сестра дедушки — она постоянно приезжает в гости, проводит очень много времени с ребёнком?

Да, абсолютно согласен. И не только я согласен, но и психологическая наука, которую я в наших беседах по мере сил представляю.