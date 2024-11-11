Назван лучший возраст для определения ребенка в детский сад

Специалисты не рекомендуют родителям слишком рано отдавать детей на воспитание в детский сад, поскольку считают первые три года жизни самыми важными для формирования привязанности между матерью и ребенком, рассказала «Узнай.ру» психолог Татьяна Чернякова. По словам эксперта, разлука с матерью может негативно повлиять на психоэмоциональное состояние ребенка.

Первые три года жизни являются важнейшими для формирования привязанности между ребёнком и родительницей или основным опекуном. До первого кризиса «Я сам», который происходит в три года, ребёнок не отделяет своего Я от образа мамы. Мама — это я и весь мир. Нет мамы — нет меня и мира, — пояснила Татьяна Чернякова.

Психолог отметила, что разлука с матерью в возрасте до трех лет может впоследствии привести к развитию у ребенка тревожности, неуверенности в себе. Она объяснила это отсутствием удовлетворения потребности человека к любви, заботе и безопасности, которой малыш лишается в случае попадания в дошкольное учреждение в слишком раннем возрасте.

По мнению Черняковой, ребенок может думать, что мама оставила его в саду и не вернется. Из-за этого и появляется страх быть брошенным, который во взрослой жизни порой и является причиной недоверия людям.

Кроме того, происходят нарушения в формировании привязанности. Привязанность к матери или постоянному опекуну — это основа для уверенности в себе и чувства безопасности. Если привязанность не формируется или формируется прерывисто, это приводит к трудностям в отношениях или к потребности в постоянной поддержке и одобрении со стороны окружающих. У человека не формируется ощущение внутренней ценности и значимости, — добавила психолог.

Она рекомендовала не отдавать детей в детский сад до того, как им исполнится трех, так как только после этого возраста ребенок начинает лучше понимать, что родители вернутся, а не «бросают» его изо дня в день. Это, в свою очередь, является залогом построения здоровых взаимоотношений в будущем.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения города Денис Хакимов рассказал, что для улучшения отношений с подростком-неформалом не нужно его чрезмерно контролировать. По его словам, молодежь часто экспериментирует и пробует себя в различных субкультурах, поскольку они являются одним из способов самовыражения.

Психолог посоветовал родителям быть открытыми к новым интересам детей, пробовать вникнуть в их мир, чтобы понять, почему для них это так важно. Крики, обвинения и давления он назвал неконструктивными способами построения отношений с ребенком.