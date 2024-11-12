Врачи рассказали, почему «лотосовые роды» смертельно опасны для детей

Сторонки так называемых «лотосовых родов» верят, что малыши, рожденные таким способом, в будущем будут счастливее, спокойнее и здоровее, чем другие дети. От обычных родов «лотосовые» отличается тем, что новорожденному не обрезают пуповину, а ждут пока она отвалится сама. Процедура не самая гигиеничная и довольно пугающая, а с точки зрения медицины — еще и смертельно опасная. Тем не менее множество родителей по всему миру, в том числе и в России, считают, что именно так защищают иммунитет ребенка и его психическое здоровье. Откуда взялось опасное заблуждение и к чему оно может привести — в материале «Ленты.ру».

«Это как сырой стейк в подгузнике»

В 2017 году в роддоме Мельбурна на свет появилась девочка, которую назвали Харлоу Иден. Это был долгожданный ребенок, родившийся у родителей, которые 13 лет старались завести ребенка. Оба во что бы то ни стало хотели защитить здоровье маленькой Харлоу. Посовещавшись, они решили, что «лотосовые роды» как нельзя лучше справятся с этой задачей. Однако уже через 16 часов после рождения девочке стало плохо. Ее перевели в реанимацию, но спасти не смогли. Спустя сутки малышка скончалась от сепсиса.

Причин произошедшего могло быть множество: врожденные пороки, приобретенные инфекции, ошибки послеродового ухода. Дело усложняло то, что родители Харлоу сразу же отказались от прививок в роддоме, да и в целом практиковали антинаучные оздоровительные практики. Расследование смерти Харлоу продолжалось два года, в конце концов было вынесено заключение: инфекция, повлекшая смерть, началась из-за «лотосовых родов».

Для большинства врачей такое заключение комиссии не стало сюрпризом. По словам акушера-гинеколога Дженнифер Гантер, при «лотосовых родах» ребенок после рождения по сути остается прикрепленным к мертвой плаценте, которая постепенно разлагается.

«Лотосовые роды» — это все равно что надеть на сырой стейк подгузник и положить его в кроватку к новорожденному ребенку на три-пять дней», — Дженнифер Гантер, акушер-гинеколог.

Врач-гинеколог клиники «Евроонко», доктор медицинских наук Марика Отхозория в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что летальный исход после «лотосовых родов» вполне предсказуем. По ее словам, через необрезанную пуповину в кровь младенца могут попасть бактерии, которые вызывают сепсис.

«Обычно плацента, которая питает ребенка в утробе, отсекается сразу после рождения. При "лотосовых родах" ребенок фактически живет с плацентой до тех пор, пока пуповина не усохнет и сама не сепарируется. Это опасно тем, что начинается гниение, которое сопровождается размножением бактерий», — объяснила врач.

Как проводят «лотосовые роды»

Хотя врачи негативно относятся к «лотосовым родам», процедура довольно популярна среди сторонников народной медицины. Если вбит хештег #lotusbirth (то есть «лотосовые роды») в любой из популярных соцсетей, появятся десятки и даже сотни фото и видео, на которых родители с гордостью демонстрируют процесс проведения этой процедуры. Как правило, младенец лежит на красивом покрывале, а от его живота тянется пуповина к нарядно декорированному мешочку или корзинке.

Внутри хранится плацента. Ее укутывают и украшают не только ради красивых кадров. У этого есть и более практичная цель. Дело в том, что вне материнского тела ткани плаценты отмирают, гниют и издают неприятный запах. Чтобы замаскировать его, разлагающийся орган приходится мыть, посыпать солью с добавлением ароматных травок, поливать эфирными маслами и украшать цветами.

Если полностью соблюдать порядок проведения «лотосовых родов», малыш остается «привязанным» к плаценте от нескольких дней до двух недель. Затем пуповина отпадает. Сторонники этого ритуала считают, что после него дети чувствуют себя увереннее и спокойнее, так как не испытывают стресса из-за внезапного расставания с плацентой, к которой привыкли в утробе матери. Кроме того, продолжительная связь с плацентой якобы полезна для иммунитета и общего здоровья новорожденного. Считается, что после рождения она продолжает отдавать полезные вещества, а также содержащиеся в ней стволовые клетки.

Однако ни одно из этих утверждений не является правдой. Во всяком случае, нет сведений, что дети в момент обрезания пуповины испытывают стресс или дискомфорт. Зато абсолютно точно известно, что в пуповине нет нервных окончаний, поэтому ее обрезание не причиняет боли. Также нет доказательств того, что плацента способна укрепить иммунитет и общее здоровье наворожденного.

«Предположение, что ребенок после рождения получает от плаценты полезные вещества, антитела или что-то еще — это миф. На самом деле эта ткань должна отсекаться, так как она подлежит гниению», — Марика Отхозория, врач-гинеколог.

Истоки «лотосовых родов»

Существует несколько версий того, откуда взялись «лотосовые роды». Одни считают, что это древняя практика. Например, автор популярного блога о домашних и естественных родах Женевьева Хоуленд намекает, что когда-то «лотосовые роды» практиковали по всему миру, но потом — скорее всего, из-за врачей — были забыты.

«Исторические следы "лотосовых родов" появляются в Европе еще в Средние века. А записи о том, что пуповину не перерезали, появляются на Американском континенте еще во времена пионеров», — сообщает Хоуленд.

Однако доказательств в пользу своих слов она не приводит, а в статье, на которую она ссылается, «лотосовые роды» вообще ни разу не упоминаются.

Согласно второй теории, практика оставлять пуповину появилась на Бали. В доказательство приводится то, что цветок лотоса, давший название всей процедуре, имеет важное значение в азиатской культуре. Новорожденный ребенок, прикрепленный к плаценте, якобы напоминает это растение: младенец — цветок, а плацента — питающий его корень. Впрочем, никаких доказательств у этой красивой теории тоже нет, во всяком случае нет данных, что женщины в Индонезии сейчас или когда-либо раньше не перерезали пуповину.

Однако доводы в пользу балийской версии все-таки имеются. Особый способ деторождения активно применяет Робин Лим, основательница фонда Буми Сехат (Фонд здоровой Матери-Земли) в Индонезии.

Эта организация предоставляет бесплатную медицинскую помощь беременным женщинам. Часто врачам фонда приходится работать в бедных районах и в условиях нехватки материалов. Из-за этого обычный алгоритм действий врачей немного скорректировали. Например, вместо того, чтобы перерезать пуповину сразу, медики ждут рождения плаценты, а затем отсекают ее огнем. Это делается для того, чтобы уменьшить риск инфекции. Происходящее немного напоминает «лотосовые роды», так как сразу после рождения ребенка пуповину не перерезают.

В последние годы такой способ рождения стал популярен, и некоторые женщины специально едут на Бали, чтобы родить именно так. Они верят, что этот ритуал наполняет малыша жизненной энергией.

Есть и еще одна популярная теория появления «лотосовых родов». Она гласит, что метод был назван в честь американки, чье имя буквально переводится как Клэр Лотосовый День (Clair Lotus Day). Якобы в 1974 году она, будучи беременной, то ли сама наблюдала за повадками шимпанзе, то ли услышала от кого-то, что самки не перегрызают пуповину. Женщина почему-то захотела поступить со своим ребенком так же. Она нашла врача, который согласился на эксперимент, и вскоре стала первой женщиной, забравшей из больницы сына вместе с пуповиной и плацентой.

История о Клэр Лотус Дэй встречается во многих источниках, но все они ссылаются на одну и ту же статью, написанную австралийским акушером-гинекологом Сарой Бакли. Она одной из первой стала писать о «лотосовых родах» в серьезных медицинских журналах и назвала эту процедуру «современным ритуалом». При этом врач утверждала, что трое из ее четверых детей появились на свет именно так и якобы именно благодаря этому выглядели более умиротворенными, чем их сверстники. Сегодня статья, где упоминается Клэр Лотус Дэй удалена с сайта Бакли, тем не менее ее по-прежнему можно найти в интернете.

Впервые версию о Лотус Дэй озвучила другая австралийка — Шивам Рачана. Она написала книгу «Лотосовое рождение» и основала колледж духовного акушерства. Именно Рачана стала наставницей Бакли и вдохновила ее распространить практику не только среди женщин, но и в научном сообществе.

Таким образом, «лотосовые роды» являются вполне современным изобретением и не имеет никаких исторических, культурных и тем более магических предпосылок.

«Это всего лишь идея, пришедшая в голову некой женщине, которая что-то услышала про шимпанзе. Назвать это современным ритуалом — не что иное, как хищнический маркетинг», — резюмировала Гантер.

Как пережатие пуповины влияет на младенца

О «лотосовых родах» обычно рассказывают как о способе избавить ребенка от стресса и с первых минут жизни создать безопасную атмосферу. Для большинства родителей это звучит заманчиво. К тому же потенциальные риски описывают как нечто контролируемое. Возникает ощущение, что если тщательно мыть плаценту и несколько раз в день менять соль, то малышу ничто не угрожает. На самом деле это не так, а контролировать заражение невозможно.

Чтобы доказать пользу «лотосовых родов», их сторонники обычно ссылаются на статьи в медицинских журналах, где рассказывают о пользе отсроченного пережатия пуповины. Врачи действительно на протяжении нескольких десятилетий отмечают, что детям, особенно недоношенным, полезно после рождения побыть какое-то время с необрезанной пуповиной, однако в их рекомендациях счет идет не на дни и даже не на часы. В 2023 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендовала не перерезать пуповину сразу после рождения, а делать это как минимум чрез одну минуту после появления на свет.

«Отсроченное пережатие — это когда акушерка ждет, пока родится послед, и только потом перерезает пуповину. Делают это для того, чтобы кровь, которая находится в плаценте, оттекла к ребеночку», — Марика Отхозория, врач-гинеколог.

Большинство врачей относятся к этой практике нормально, поскольку ее польза изучена и доказана. Правда, и тут есть ограничения. Отсроченное пережатие можно применять только в том случае, если роды прошли без осложнений и жизнь ребенка находится вне опасности.

Кроме того, Марика Отхозория предупредила, что от процедуры не стоит ожидать волшебного результата. К примеру, заблуждением, по ее словам, является мнение, что таким способом можно повысить уровень железа.

«У ребенка в первые несколько суток нет обычного гемоглобина, у него фетальный гемоглобин. В дальнейшем он разрушается в печени, и костный мозг формирует новые клетки. Поэтому никакого железа от отсроченного пережатия быть не может», — объяснила врач.

Она отметила, что единственная польза, которую можно получить от отсроченного пережатия, — это получение стволовых клеток.

«Доказано, что они есть в плацентарной крови и могут поступить в кровоток ребенка. Однако неизвестно, что с ними происходит потом. Возможно, они погибают, как фетальный гемоглобин, или выполняют другую роль», — рассказала Отхозория.

Когда безопасно обрезать пуповину

Марика Отхозория убеждена, что практиковать «лотосовые роды» и ждать, пока пуповина отсоединится сама, однозначно нельзя. Однако если мать хочет, чтобы новорожденного малыша сначала положили ей грудь или на живот и только потом обрезали пуповину, то в этом нет ничего страшного, и большинство врачей соглашаются, хотя официальные рекомендации не допускают этого.

«Согласно регламенту о родовспоможении, как только ребенок рождается, его приподнимают выше таза матери и отсекают пуповину», — Марика Отхозория, врач-гинеколог.

Врач подчеркивает, что этот протокол основывается на научных исследованиях. Однако исследований, которые доказывают, что какое-то определенное время может вредить или, наоборот, идти на пользу здоровью новорожденного, нет, заверила доктор.