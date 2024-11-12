Из тюменских больниц пропала важная детская вакцина

В медучреждениях Тюмени пропала вакцина «Инфанрикс Гекса», которую используют для прививок от коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита B.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на местную жительницу, в поликлинике не оказалось препарата для ревакцинации ее ребенка. Она обзвонила частные больницы, но там тоже не смогли помочь.

В городских поликлиниках советуют уточнять наличие вакцины в прививочном кабинете или у педиатра.

Ранее «Свободная Пресса» рассказывала об успешной операции, благодаря которой уральскому пенсионеру сохранили ногу.

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