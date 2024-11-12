Как сделать прививку менее пугающей для детей

В календаре вакцинации большинство прививок приходится именно на детский возраст. Многих детей эта процедура пугает: они начинают волноваться еще до встречи с врачом, а в момент нахождения в медкабинете их страх возрастает многократно. Что могут сделать родители, чтобы вакцинация прошла менее травматично для ребенка? Ответила психолог.

По мнению специалиста, ребенок не должен узнавать о предстоящем «уколе» непосредственно перед входом в кабинет. Такая неожиданная новость «без предупреждения» может повысить тревожность перед неизвестной манипуляцией и напугать еще больше.

«Если говорить о детях дошкольного и раннего школьного возраста, то их лучше оповестить заранее, какая процедура им предстоит, для чего она нужна, как будет происходить. Можно рекомендовать родителям поговорить об этом с ребенком за несколько дней до процедуры: объяснить, что прививка будет защищать организм, сделает его сильнее в борьбе с болезнями, – то есть, создать позитивное представление», – советует психолог Марина Кучеренко.

По ее мнению, можно рассказать о своем опыте вакцинации, а если прививка против какого-то заболевания требуется всем членам семьи – можно отправиться на нее вместе и стать для ребенка примером. Родители сами должны сохранять покой и уверенность, потому что дети считывают и перенимают эмоции взрослых. После процедуры важно сказать слова поощрения о том, что ребенок проявил «взрослость» и поступил правильно, защитив свой организм.