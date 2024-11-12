Как завязать с поборами в детском саду и за что вы не обязаны платить

Юристы объяснили, на что сдавать взносы в детские сады, а на что не стоит. Есть две большие группы сборов: обязательные и добровольные. Добровольная плата в детском саду может оформляться официально, как благотворительность. Но большую часть денег собирают просто «в карман» организации или родительского комитета, из которого тратят на различные нужды: подарки детям и воспитателям, канцелярию и расходники, мелкий ремонт, развивающие занятия, даже салфетки и туалетную бумагу. На что из этого стоит скидываться, что можно проигнорировать, а на что стоит даже пожаловаться, разбирался «Секрет».

Обязательная плата за детский сад в 2024-2025 году

Закон «Об образовании» предписывает взимать с родителей плату за присмотр и уход за детьми. Размер платежа определяют муниципальные власти или учредитель

«Это единственный обязательный платёж в дошкольном государственном учреждении. Все иные платы вносятся родителями добровольно, принуждать не имеют права. Если это происходит — нужно обратиться в контрольно-надзорные органы с жалобой», — Степан Углов, юрист компании «Право-Сити».

Родительские взносы в детские сады составляют небольшую часть расходов на содержание детей — в основном вся эта плата идёт на питание, реже ещё и на моющие средства и приспособления.

Львиную часть средств покрывает бюджет: это затраты и на материальное обеспечение, и на образовательные программы.

Сколько платят за детские сады родители в России в 2024-2025 годах

Суммы сильно разнятся от региона к региону: от 0 до 5000 рублей.

В Москве и области в 2024 году размер родительской платы за присмотр и уход за детьми составляет в среднем 4200 рублей в группах 12-часового пребывания и 2100 рублей — в группах кратковременного пребывания. В это не входит стоимость дополнительных занятий.

В Воронеже родители платят 3990 рублей в месяц за группу полного дня и 2970 рублей за кратковременное пребывание.

На Чукотке с родителей берут 209 рублей в день (почти 4600 рублей за полный месяц).

В Дагестане родители платят 2200 рублей в месяц за ясли (до трёх лет ребёнка) и 2500 рублей пребывание в детском саду детей от 3 до 7 лет.

В Томской области родительская плата составляет 162 рубля за полный день (3 564 рубля за средние 22 дня посещения в месяц) и 62 рубля за день для групп кратковременного пребывания.

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2024 года плату отменили. До этого родители платили около 1500 рублей в месяц.

Кто не платит за государственный детский сад и кому положены скидки и компенсации за оплату детского сада

Не платят за государственный детский сад

Родители детей-инвалидов;

Родители-инвалиды I и II группы;

Семьи участников СВО;

Представители коренных малочисленных народов (чукчи, эскимосы, эвенки и другие) — в регионах, где они проживают.

Кому положены скидки и компенсации

Детям сотрудников детских садов — во многих регионах РФ посещают учреждения с 50% скидкой;

Многодетным семьям дают скидку в 20-70% в зависимости от региона того, какой по счёту ребёнок пошёл в детский сад.

«Официальные» добровольные пожертвования в детском саду

Вместе с квитанцией об обязательной плате родителям часто дают ещё одну — о добровольных пожертвованиях.

Эта плата зачисляется на отдельный расчётный счёт детского сада. При этом сотрудники учреждения нередко озвучивают конкретную желаемую сумму.

Размер добровольных пожертвований в детских садах зачастую символический, 200-400 рублей, но могут просить и более серьёзные суммы.

Так, в одном из детских садов Новосибирска добровольный взнос составляет ту сумму, которую назовёт родитель при заключении договора. При этом, по словам одной из читательниц «Секрета», при разговоре с заведующей учреждением «складывается впечатление, что добровольные взносы в детском саду платить нужно обязательно».

В регионе эта плата даже начисляется через сайт Квартплата+. От обязательной её отличает сумма и назначение платежа: добровольные взносы идут в попечительский совет, а обязательные на питание.

Любые дополнительные взносы в фонд детского сада сверх основной платы родители могут вносить только добровольно. Если кто-то из работников говорит, что это обязательно — вас вводят в заблуждение.

«Если при этом начинают как-то ущемлять права ребёнка, если родители сталкиваются с шантажом, угрозами об отчислении, например — это основание для жалобы заведующему, в минобр, в прокуратуру», — Ирина Волынец, член Общественной палаты РФ, детский омбудсмен в Татарстане.

Могут ли в детском саду требовать деньги ремонт, шторы и прочее

Если коротко — требовать не могут.

В ст. 65 закона «Об образовании в РФ» прописано:

«Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества».

Простыми словами, нельзя принудительно собирать с родителей деньги на ремонт крыши, например, или заставить их покупать какие-то учебные пособия.

Поборы на благоустройство также категорически запрещены, сдавать деньги родители могут, только если сами о чём-то договорились: например, заменить линолеум, покрасить окна и так далее.

«Конечно, если вы откажетесь сдавать деньги, есть шанс того, что другие будут недовольны. Если это усовершенствование в группе, это недовольство можно понять: кто-то не сдал деньги, но ребёнок посещает сад и пользуется этим благом, которое оплатили чужие родители. Вообще сколько существуют общежития, столько и существуют подобные проблемы. Кто-то даже может себе позволить сдавать дополнительные деньги, но принципиально этого не делает, и имеет такое право», — Ирина Волынец, член Общественной палаты РФ, детский омбудсмен в Татарстане.

Чьи-то косые взгляды, словесная критика — с этим, возможно, родителю придётся столкнуться. Но буллинг ребёнка на этом основании — это грубейшее нарушение прав человека, подчёркивает Волынец.

Иногда родители складываются даже на те вещи, которыми детсад обеспечивают: на мыло, моющие средства для кухни, туалетную бумагу, воду для кулера. В соцсетях под обсуждениями поборов в детских садах встречаются, например, такие комментарии:

«У нас всё делали родители, красили, убирали, покупали шторы и кровати. Простыню со списком канцтоваров и мыльно-рыльных в начале года выдавали регулярно. Каждый родитель приносил по пятилитровке жидкого мыла, каждый! А оказалось, что на всё это выделяют деньги из бюджета», — из отзывов в соцсетях.

Образовательные учреждения не имеют права требовать с родителей деньги на замену мебели, окон, спортивный инвентарь и технику, хозяйственные принадлежности и тому подобное.

Должны ли родители платить за дополнительные занятия в детском саду

Могут, но не должны.

Посещение факультативов — дело полностью добровольное. Например, это может быть кружок хореографии, занятие с логопедом или урок английского языка. После оплаты этих занятий ребёнок может посещать их, находясь при этом в садике.

Информация о платных и бесплатных занятиях обычно размещается в публичном доступе: на стенде в детском саду или на сайте учреждения.

Чтобы их посещать, нужно заключить договор об оказании платных дополнительных услуг между родителями и образовательным учреждением. Условия можно корректировать , если ребёнок, например, захотел сменить кружок.

Стоимость дополнительных занятий варьируется в зависимости от региона и учреждения: где-то одно посещение кружка по танцам будет стоит 150 рублей, а где-то — 500 рублей.

Иногда дополнительные занятия инициируют сами родители: например, походы в кино или театр.

По факту, если вся группа собирается посетить, например, театр в дневное время, тем детям, за которых не платили, должны оставаться в саду. Получается выбор без выбора.

На что может собирать деньги родительский комитет в детском саду

«Есть такое древнее зло — родительский комитет. Ещё в древнеегипетских папирусах упоминается необходимость сборов на папирус и на новый гранит для облицовки учебных залов», — шутят в соцсетях.

Что такое родительский комитет и как его формируют

Но если серьёзно, то родительский комитет — это не организация, это просто инициативная группа из числа родителей, которую назначают ответственной за сбор средств на нужды детей и подарки.

В родком может входить даже всего один человек. Его можно и вовсе не создавать, но обычно всё-таки назначают кого-то ответственным за сбор средств — так просто удобнее.

Как работает родительский комитет

Именно через представителя родительского комитета воспитатель или заведующая детским садом могут транслировать какие-то просьбы о пожертвованиях или трудовой помощи (помочь постирать, повесить, прибить, покрасить).

«Очень многое зависит от аппетитов как самих воспитателей, так и родкомитета. Когда старшая дочка ходила в садик, то постоянно были какие-то приколы со сбором средств. То надо ковры в группу купить, то шторы, то ещё какую-то хрень. Всё с подачи родкомитета. Я перевела дочь в другую группу внутри этого же садика. Так вот там мы ничего не приносили из канцелярии (ну только если по собственному желанию), а на подарки и нужды группы один раз в год собирали по 1500 рублей. И на всё хватало! Необъяснимо, но факт», — из отзывов в соцсетях.

Родители имеют полное право требовать от представителя комитета отчёта о том, куда пошли собранные деньги — чеки, фотографии. Можно даже составлять протокол собрания и собирать подписи.

На что может собирать деньги родительский комитет

Если коротко — на всё то, что хотят приобрести родители для своих детей или детского сада.

Обычно собирают:

на канцелярские принадлежности (бумагу, краски, платилин и так далее);

на игрушки;

на бытовые вещи: влажные салфетки, кондиционер;

на дополнительные занятия (например, с приглашённым логопедом);

на походы в театры, кино;

на подарки детям и воспитателям.

Сборы на канцелярию

Согласно статьям 5 и 8 закона «Об образовании в РФ», все пособия и материальная база в детских садах оплачиваются из бюджета, то есть должны быть бесплатны для родителей.

На практике родители или комитет часто инициируют сборы средств на дополнительные принадлежности: бумагу, краски, пластилин, клей, картон и так далее. Иногда это может происходить и по просьбе воспитателя: за счёт бюджета набор канцелярии может выглядеть довольно скромно, и у родителей, естественно, появляется желание получше обеспечить детей.

Сборы на подарки в детском саду

Подарки — самая сложная статья расходов. Даже те родители, которые не сдают ни на что, обычно не избегают этой платы.

Подарки воспитателям

Родители складываются на подарки воспитателям около 2-4 раз в год (на дни рождения, День воспитателя, Новый год, 8 марта или 23 февраля).

Что дарить, когда и сколько — исключительно привилегия дарящих. Никто не обязан это делать, но чаще всего делают — из искренней благодарности за заботу о детях.

Тут важно не переусердствовать: слишком дорогой подарок воспитатель будет обязан вернуть или передать в собственность государства, а потом — выкупить за свои деньги, если захочет. Сумма подарка не должна превышать 3000 рублей.

Подарки детям

На подарки для детей — например, те, что под ёлочку принесёт детсадовский Дед Мороз — обычно тоже складываются все или почти все. Это тоже такой выбор без выбора — если всем дадут подарки, а кому-то нет, ребёнок будет расстроен.

Иногда родители выступают против того подарка, о котором договорилось большинство, упаковывают для своего ребёнка что-то сами и приносят в детский сад, чтобы Дед Мороз это вручил.

Это тоже чревато расстройством: в детсадовском возрасте дети часто стремятся к тому, чтобы у всех было одно и то же.

Иногда родители предпочитают собрать какие-то небольшие деньги в общий фонд даже для закупки мини-презентов на дни рождения. Чаще всего это что-то сладкое «к чаепитию» в честь именинника.

Куда жаловаться на поборы в детском саду

1 этап. В случае вымогательств со стороны воспитателей или других родителей в первую очередь стоит обратиться к заведующей детским садом. Лучше всего делать это в письменной форме. Скорее всего, уже на этом этапе вопрос решится.

2 этап. Если это не помогло, можно обращаться в местную администрацию или комитет образования.

3 этап. Следующий этап — министерство образования, прокуратура и Рособрнадзор.

Если проблема поборов переросла в угрозы или шантаж, давление на вам обязательно нужно фиксировать (делать скриншоты сообщений, записывать аудио). С это информацией можно и нужно обращаться в министерство образования, прокуратуру, Рособрнадзор и даже в полицию.

Важно: заявление в органы власти или полицию анонимно подать нельзя. Но можно попросить (лучше письменно) не разглашать информацию о заявителе.

4 этап. Также за человеком всегда есть право отстаивать свои интересы в суде. Но до этого доходит редко.

Важно не перегнуть в борьбе за права родного чада и стараться находить компромиссы. Ведь в детский сад дети чаще всего ходят на весь день, и проконтролировать всё то, что с ними происходит, невозможно.

Обычно воспитатели не стремятся переносить конфликт с родителями на детей, ведь они не виноваты в разборках взрослых. Но и особой нежности в случае разборок к ребёнку ждать не стоит.

А что касается родительского комитета, то лучше всего, как показывает практика, работает правило: «Не можешь побороть — возглавь».