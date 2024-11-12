Эксперт призвал устанавливать «скрытые приложения» на детские смартфоны

Так удастся контролировать выход несовершеннолетних в интернет.

Школьникам не следует посещать иностранные ресурсы, в частности запрещённые и признанные экстремистскими в РФ.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Где меньше барьеров, туда дети и пойдут. В результате дети уйдут на иностранные площадки. История с 2014 года, когда уже запрещённые в России и признанные экстремистскими социальные сети тогда пытались заставить перенести, локализовать данные россиян. Но этого не получилось. Их уговаривали больше десяти лет, а в итоге в 2022 году заблокировали совсем за другое, за экстремизм. Мы сколько лет их уговаривали? Восемь лет. Восемь лет они не исполняли эту норму. Поэтому здесь будет то же самое. Они будут тянуть время, они будут отказываться. Мы столкнёмся с огромной проблемой. Единственное, наверное, что можно сделать для детей, — это поставить различные скрытые приложения на их смартфоны, которые будут контролировать их выходы в интернет».

Ранее стало известно о планах властей Австралии ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет. Законопроект в парламент представят на рассмотрение на следующей неделе.

Объясняя необходимость такого закона, премьер страны Энтони Албаниз заявил, что ограничения должны минимизировать вред, который соцсети наносят детям. Если закон будет принят, он станет первым в мире.

Разрабатывая документ, правительство советовалось не только с родителями, педагогами и специалистами по воспитанию детей, но и с интернет-платформами.