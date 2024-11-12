«Звук» узнал, какую музыку слушают дети

Самым популярным музыкальным жанром у детей на HiFi-стриминге "Звук" стала поп-музыка. Слушателям в возрасте 3-7 лет ставят танцевальные мелодии (32%) и песни из современных мультфильмов (27%), говорится в сообщении сервиса об итогах проведенного опроса 12 ноября.

Пользователи в возрастной группе 7-12 лет предпочитают зарубежную поп-музыку (34%), хип-хоп и рэп (27%). Подростки 12-15 лет слушают танцевальную музыку (39%) и электронику (31%). Возрастная группа 15-17 лет чаще всего выбирает российский рэп и хип-хоп (37%).

Список любимых у детей исполнителей практически полностью состоит из российских музыкантов. "Самые популярные из них - Хабиб, Клава Кока, Niletto, Ваня Дмитриенко, а из иностранцев больше всего востребована корейская группа BTS", - отмечается в сообщении стриминга.

Более 30% родителей не знают, каких исполнителей предпочитают их дети. "По словам респондентов, их детям-подросткам свойственно слушать артистов разных музыкальных направлений - как Егора Крида (12%), так и Виктора Цоя (11%) и группу "Король и Шут" (9%)", - отметили в сервисе.

Почти четверть опрошенных в возрасте до 7 лет (24%) чаще всего узнают о новых треках от родителей. Подростки подбирают музыку в соцсетях (32%) или по советам сверстников (25%). Более 25% во всех возрастных категориях отметили, что знакомиться с новыми треками им помогают стриминги.

Исследование было проведено в сентябре 2024 года, в нем приняли участие 1376 респондентов из 17 регионов России.