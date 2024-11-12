Психолог развеяла миф о влиянии окружения на самореализацию человека

Успехи друзей и близких не мотивируют на достижение поставленных целей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила клинический психолог Мария Манина. «Чтобы человек самореализовывался, самое главное, чтобы у него получалось. Ядро — его собственное желание. Если такие вещи, как мотивация, помощь в саморегуляции, подбадривание, поддержка — всё это можно получить не только изнутри, но и снаружи, то желание человека двигаться по своему пути, искать то, что ему подходит, не соглашаться на меньшее растёт только из него. Никакое окружение, даже если оно будет показывать топ-результаты или наоборот, не повлияет. Есть определённая структура внутри самого человека, она формируется с детства под воздействием того, как он рос, какой у него был опыт, какие у него были сложности, травмы, насколько его контролировали или он умел сам рефлексировать, двигаться вперёд. От него у него будут складываться насколько у него будут собственные яркие амбициозные желания». Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что у женщин ярче проявляется комплекс неполноценности. Это происходит из-за подавления агрессии, отметила она.