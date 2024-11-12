Диетолог назвала самые вредные продукты для детей

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева назвала самые вредные для детей продукты питания. Ее слова приводят «Известия».

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К числу наиболее вредных для здоровья детей продуктов Михалева отнесла сладкие молочные продукты: йогурты, молочные коктейли, сладкую творожную массу и глазированные сырки. В них, по словам врача, содержится большое количество сахара и вредных добавок: консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса.

«Если у ребенка есть склонность к набору веса, такие продукты лучше исключить», — заявила она.

Фруктовые соки промышленного производства, продолжила диетолог, могут быть высококалорийными, но при этом в них мало витаминов и нет клетчатки, из-за чего их употребление грозит перееданием. Кроме того, избыток фруктозы связан с риском ожирения и диабета, предупредила она.

Кроме того, врач порекомендовала исключить из рациона ребенка готовые завтраки. Их лучше заменить на натуральные каши или мюсли без сахара, в которые можно добавить фрукты, орехи или сухофрукты.

При выборе сладостей для ребенка диетолог посоветовала отдавать предпочтение небольшим порциям шоколада, мармеладу или пломбиру.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко предостерегла некоторых россиян от употребления белого хлеба. По словам специалистки, белый хлеб содержит много углеводов, а также имеет достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением не рекомендовано злоупотреблять им.