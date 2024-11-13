Эксперты объяснили, почему дети зависимы от лайков в интернете

Студенты Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства выложили в соцсети групповое фото со свастикой. Их вызвали на педсовет, ожидая раскаяния. Чем хотели выделиться или похвастаться? Какой смысл вкладывали? Оказалось, большая часть подростков не задумывалась о смысле символики, а потому снимок так легко улетел в Сеть. В итоге десять человек отчислили. Подключились правоохранительные органы. Полицейским предстоит выяснить роль каждого в организации и проведении фотосессии, после чего последует наказание.

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Вероятно, о необдуманном поступке никто бы и не узнал, если б не желание студентов получить лайки и реакцию подписчиков. Зависимость от рейтингов и просмотров аккаунтов достигла невероятных масштабов, поэтому взрослые стараются исключить интернет из образовательного процесса, хотя, казалось бы, он может помогать в учебе. Дошло до того, что руководители средних профессиональных учреждений вынуждены блокировать определенные веб-страницы.

Согласно результатам исследований одной из ИТ-компаний, за первую четверть 2024/25 учебного года молодежь чаще всего старалась зайти на запрещенные ресурсы, в том числе соцсети, видеохостинги, онлайн-казино, букмекерские конторы, сервисы накрутки просмотров, фишинговые сайты для кражи паролей и банковских данных, а также VPN-сервисы, открывающие доступ к любым URL-адресам. Количество попыток несанкционированного доступа в УрФО доходит до 89 миллионов в день, в Сибирском федеральном округе - 139 миллионов. Авторы обзора отметили, что ученики отправляли запросы с мобильных телефонов, а также с ноутбуков, подключенных к единой сети передачи данных.

«Рекомендуем родителям внимательно следить за поведением детей в интернете, в том числе историей поисковых запросов, — говорит представитель компании Анастасия Хвещеник. — Самые безобидные запросы, совершаемые на устройстве без антивируса и пакета сетевой защиты, рискуют привести к печальным последствиям».

Для родителей, желающих контролировать онлайн-активность ребенка, разработчики придумали массу приложений, позволяющих установить лимит и блокировать нежелательные сайты. Такие сервисы завоевали немалую популярность.

«Моему сыну 13 лет, отношения у нас сложные, порой доходит до "холодной войны": обижается и молчит неделями, — делится Татьяна из Екатеринбурга. — Поэтому я решила скачать программу, которая будет фиксировать его геолокацию, собирать статистику активного использования экрана. Кроме того, я вижу, в какие приложения он заходит, какую информацию получает, как реагирует на лайки и комментарии к фото».

Как пояснила "РГ" директор аналитического центра УЦСБ Диана Жукова, история создания специализированных приложений, ориентированных на поведенческий контроль, началась с желания защитить наиболее уязвимые категории: детей, подростков, пожилых людей и тех, кто находится в подавленном или депрессивном состоянии. По сравнению с двухтысячными рынок подобных ИТ-разработок вырос на 20 процентов. Они помогают родителю вовремя среагировать, если ребенок вступил в переписку с незнакомцем или доверился организаторам беспроигрышной лотереи. Дошло до того, что взрослые могут удаленно читать переписку своего чада, просматривать снимки, а при необходимости заблокировать аккаунт.

«Мошенники ищут любые способы разбогатеть и начинают с карманных денег подростков, тем более сейчас у студентов колледжей и техникумов есть банковские карты, на которые приходит стипендия. Достаточно перевести на нее крупную сумму, а затем попросить владельца быстро перечислить деньги на другой счет, и вот уже он становится соучастником мошеннической схемы, — поясняет Диана Жукова. — Поэтому онлайн-контроль не паранойя. Напротив, это механизм, способный предотвратить беду».

Между тем эксперт в сфере информационной безопасности отмечает: для родителей средством защиты номер один должно стать доверительное общение с младшим членом семьи.

«Постарайтесь не запрещать в категоричной форме заходить в интернет, поскольку у юного пользователя обязательно появится соблазн обойти запрет, — советует Жукова. — Открыто обсуждайте с ребенком известные схемы мошенничества, старайтесь разделять его интересы: добавьтесь в друзья, например, подпишитесь на те же каналы и группы, что и он. Порой бывает не лишним и схитрить: "В мое время такого не было, научи, как это работает"».

Кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии департамента психологии УрФУ Рустам Муслумов рекомендует ввести общие для всей семьи правила поведения в интернете и не начинать разговор с обвинений.

«При разборе проблем или конфликтов сначала выслушайте позицию ребенка, дайте ему высказаться. Признайте, что можете не знать обо всех рисках. В таких беседах будьте партнером в изучении алгоритмов безопасности, а не ментором или контролером. Продемонстрируйте готовность спросить совет или мнение окружающих. Дайте понять: при любых обстоятельствах вы открыты для обсуждения спорных вопросов, готовы поддержать, а главное - действительно ведите себя так», — резюмирует Рустам Муслумов.

Кроме того, эксперт объяснил, почему дети так зависимы и ждут позитивной реакции на контент, который они распространяют.