Травмированный родитель: как не навредить ребенку

Травмированный родитель: как вы сами разрушаете ребенка
Известный факт — дети почти всегда вырастают с оглядкой своих родителей. Все травмы, которые не проработали мама или папа, так или иначе отражаются на воспитании детей. Психолог Мария Белан рассказала нам подробнее о разрушающем влиянии травмированного родителя, при этом вы и сами можете не обращать внимания на тревожные моменты за собой.
Людей без травм не существует
По словам нашего эксперта, абсолютно здоровых людей нет. Отталкиваясь от этой идеи, можно сказать, что большая часть нашего поколения травмированные родители.
Психолог:
«Прежде чем стать такими, они прошли нелегкий путь детства и взросления, когда находились еще под давлением своих родителей и общественного мнения».
Отталкиваясь от своего опыта, родители будут выстраивать систему воспитания своих собственных детей: я не буду кричать на них, как кричали на меня, я буду давать свободу, у меня ее отнимали, я буду давать возможность выражать свои чувства и эмоции, мне затыкали рот и говорили молчать.
Отвержение
Может быть и обратная история, когда родитель отвергает своего ребенка. В таких случаях первое, что ощущает родитель — это вина. Мы можем видеть нашего ребенка как развивающееся намерение (быть самым лучшим в классе, например), тогда любовь совершенно точно условна. И ребенок теряется, добивается этой любви оценками, лучшими поступками и играя чью-то роль, теряя при этом себя, комментирует психолог.
Есть родители, которые полностью уходят в работу, достигаторство, лишь бы не столкнуться с таким же «Я» в виде ребенка и не решать свои проблемы. Конфликты, ссоры, непонимание — все это разрушает целостность ребенка, он теряет внутреннюю опору, появляется тревожность, нет ощущения безопасности к миру. В последующем такой взрослый будет все время в поиске себя, потому что когда-то потерял себя, либо не принимая себя, сбегая от всех внутренних недочетов. Тогда ребенок уже в своей осознанной взрослой жизни проживает раз за разом болезненный опыт.
Как поступить, чтобы травмы родителя оказали меньшее влияние на ребенка
- Начать сопереживать;
- Сочувствовать;
- Немного даже жалеть своего внутреннего ребенка (детскую часть);
- Взять ответственность на себя за себя и свое состояние (тем самым сепарироваться от своих родителей);
- Развивать осознанность;
- Терапия под контролем специалиста.
Необходимо также помнить, что как бы мы не поглощали или отвергали наших детей, они все равно нас очень любят.