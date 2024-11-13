Травмированный родитель: как не навредить ребенку

Известный факт — дети почти всегда вырастают с оглядкой своих родителей. Все травмы, которые не проработали мама или папа, так или иначе отражаются на воспитании детей. Психолог Мария Белан рассказала нам подробнее о разрушающем влиянии травмированного родителя, при этом вы и сами можете не обращать внимания на тревожные моменты за собой.

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Людей без травм не существует

По словам нашего эксперта, абсолютно здоровых людей нет. Отталкиваясь от этой идеи, можно сказать, что большая часть нашего поколения травмированные родители.

Психолог:

«Прежде чем стать такими, они прошли нелегкий путь детства и взросления, когда находились еще под давлением своих родителей и общественного мнения».

Отталкиваясь от своего опыта, родители будут выстраивать систему воспитания своих собственных детей: я не буду кричать на них, как кричали на меня, я буду давать свободу, у меня ее отнимали, я буду давать возможность выражать свои чувства и эмоции, мне затыкали рот и говорили молчать.

Отвержение

Может быть и обратная история, когда родитель отвергает своего ребенка. В таких случаях первое, что ощущает родитель — это вина. Мы можем видеть нашего ребенка как развивающееся намерение (быть самым лучшим в классе, например), тогда любовь совершенно точно условна. И ребенок теряется, добивается этой любви оценками, лучшими поступками и играя чью-то роль, теряя при этом себя, комментирует психолог.

Есть родители, которые полностью уходят в работу, достигаторство, лишь бы не столкнуться с таким же «Я» в виде ребенка и не решать свои проблемы. Конфликты, ссоры, непонимание — все это разрушает целостность ребенка, он теряет внутреннюю опору, появляется тревожность, нет ощущения безопасности к миру. В последующем такой взрослый будет все время в поиске себя, потому что когда-то потерял себя, либо не принимая себя, сбегая от всех внутренних недочетов. Тогда ребенок уже в своей осознанной взрослой жизни проживает раз за разом болезненный опыт.

Как поступить, чтобы травмы родителя оказали меньшее влияние на ребенка

Начать сопереживать;

Сочувствовать;

Немного даже жалеть своего внутреннего ребенка (детскую часть);

Взять ответственность на себя за себя и свое состояние (тем самым сепарироваться от своих родителей);

Развивать осознанность;

Терапия под контролем специалиста.

Необходимо также помнить, что как бы мы не поглощали или отвергали наших детей, они все равно нас очень любят.