Психологи ответили, как время отхода ко сну влияет на поведение ребенка

Новое исследование, проведенное учеными Университета штата Пенсильвания и опубликованное в журнале Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, показало, что дети, которые отходят ко сну в одно и то же время, меньше капризничают.

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Ученые собрали данные 143 детей и выяснили, что нерегулярный сон связан с повышенной импульсивностью. Особенно если родители не укладывали ребенка спать, например, работали по вечерам.

В исследовании дети носили мониторы, отслеживавшие время засыпания, пробуждения и качество сна. Данные сравнивались с поведением детей в стрессовых ситуациях. Ученые наблюдали, как дети справляются с разочарованием, не имея возможности получить желаемую игрушку, и как они взаимодействуют с родителями, занимаясь совместным делом. Оказалось, что чем стабильнее время сна ребенка, тем лучше он регулирует свои эмоции.

Дети, чье время отхода ко сну сдвигалось лишь на 20 минут, контролировали себя лучше, чем те, кто ложился спать в разные дни с разницей в два часа. Последние чаще впадали в истерику и дерзили родителям.