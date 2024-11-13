Курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре в Вешняках

На востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре женщину и коляску с младенцем, ребенок получил травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На ул. Молдагуловой 22-летний курьер на электровелосипеде совершил наезд на женщину-пешехода, которая шла по тротуару с коляской, в которой находился малолетний мальчик. Ребенок 2024 года рождения доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в пресс-службе.

В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура Восточного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента.