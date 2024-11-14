Треть жителей России планируют обучение детей иностранным языкам в 2025

Треть россиян (35%), принявших участие в новом опросе, признались, что планируют отдать своего ребёнка на курсы по изучению иностранного языка в следующем году.

Самым популярным иностранным языком стал английский — его отметили 82% респондентов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Также 59% выделяют китайский, 13% — арабский, 9% — французский, 5% — хинди, 3% — португальский.

Девять из десяти респондентов считают, что иностранный язык поможет детям впоследствии сделать карьеру. 77% опрошенных отметили, что знание языков важно для переводчиков, 74% — для специалистов по международным отношениям, 67% — для занятых в сфере туризма и гостиничного дела.

Ранее НСН сообщала, что в этом учебном году в школах, колледжах и организациях дополнительного образования Москвы действует 130 тыс. кружков и секций, в которых занимаются около 1,4 млн детей и работают 14,5 тыс. педагогов.