Введение практической части в ЕГЭ: нужно ли это и зачем?

В ЕГЭ по физике, химии и биологии в ближайшем будущем может появиться экспериментальная часть. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что Федеральный институт педагогических измерений уже взял инициативу в проработку. Зачем нужны такие нововведения и усложнит ли это процесс сдачи экзаменов, MIR24.TV спросил у специалистов сферы образования.

© Mir24.TV

Ключевая роль эксперимента

Как отмечает эксперт ЕГЭ, преподаватель математики, заместитель директора Университетской гимназии МГУ Дарья Дейген, идея введения практической части на экзаменах вполне понятна и логична.

«Действительно, проведение экспериментов играет ключевую роль в таких науках, как физика, химия и биология. На многих международных олимпиадах есть экспериментальный тур. С одной стороны, навыки проведения эксперимента и его анализа действительно необходимы будущим студентам естественнонаучных специальностей», – уверена специалист.

При этом она подчеркивает, что подход к этому вопросу сейчас очень разнится. В части школ дети регулярно проводят опыты на уроках с 7 класса, но во многих школах практикума нет совсем.

Тем временем учитель физики и астрономии высшей квалификационной категории, эксперт ЕГЭ и ОГЭ Елена Львова положительно относится к таким нововведениям:

«Эксперимент всегда был и будет одним из столпов науки, научного знания. Указанные дисциплины не абстрактные и теоретические, поэтому сдающие ЕГЭ обязательно должны уметь проводить эксперименты, обрабатывать полученные результаты и делать выводы на основании полученных данных».

По примеру ОГЭ

Стоит отметить, что выполнение практической части по физике и химии уже давно включено в аттестационные варианты ОГЭ (основной государственный экзамен, который проводится после 9 класса). Как отмечает эксперт по эффективным стратегиям поступления в вуз Марина Степанова, в этом году формат задания практической части по химии в ОГЭ даже претерпел изменения.

«С одной стороны, это логически обоснованное решение: соблюдать преемственность между основной и старшей школой. Иначе для чего была введена практическая часть на ОГЭ? С другой стороны, приобретение оборудования и реактивов – это дополнительная финансовая нагрузка на школу. Ведь, чтобы все были в равных условиях, реактивы должны быть свежими, а не с истекшим сроком годности», – говорит она. «Проведение экзамена по химии в 11 классе усложняется тем, что здесь уже изучены два раздела химии: органическая и неорганическая. И если в 9 классе проведение практической части не требует дополнительных условий, то при проведении реакций по органической химии их необходимо соблюдать. А если проверять только наличие практических навыков по неорганической химии, то тогда нет смысла повторять то, что делали на ОГЭ», – считает Марина Степанова.

Что касается биологии, то здесь трудно представить, каким образом будут организовывать проведение практической части, добавляет эксперт. Обычно это практикуется на олимпиадах.

Подводные камни

По мнению Дарьи Дейген, добавление практической части усложнит и саму процедуру проведения ЕГЭ, и процесс подготовки на пунктах проведения единого государственного экзамена (ППЭ).

«На ОГЭ по химии и физике, в процессе которого дети выполняют не только обычные задания в бланках, но и проводят опыт, все необходимое оборудование представляет ППЭ», – отмечает эксперт.

Если в школе отсутствует необходимая материально-техническая база, безусловно, проблемы со сдачей будут, уверена Елена Львова.

«Несмотря на присутствие на экзаменах преподавателя, который следит за соблюдением техники безопасности и готовит лабораторное оборудование, делать практическую часть за ученика не будет никто. Организовать полный курс лабораторных работ в домашних условиях также проблематично. Поэтому, если ученик мало или никогда не занимался практикой в школе, сдать практическую часть будет крайне сложно», – комментирует педагог.

Примерные сроки

Практическая часть в ЕГЭ по данным предметам уже существует, отмечает Елена Львова, но она представлена пока только небольшим эссе по предложенной физической ситуации, а при объяснении нужно опираться на известные закономерности.

«Планировалось сделать экзамен универсальным в смысле требований и характера заданий с учетом возрастных особенностей и тематики предмета на государственной итоговой аттестации (ГИА). Для записи и организации воспроизведения заданий по вариантам требуется соответствующее оборудование и программы. Если это успеют реализовать, то возможно применение такой формы экзамена в ближайшее время. Вполне реально заменить бланковое оформление на скан и прикрепление работы при соответствующих условиях и технической возможности», – считает специалист.

В свою очередь Дарьи Дейген уверяет, что в 2025 году таких изменений точно не ждать стоит:

«Во-первых, формат экзаменов уже утвержден. Во-вторых, для введения таких серьезных дополнений необходимо тщательно подготовить «фундамент», то есть составить базу лабораторных задач, описать их, провести «тестовые» форматы экзамена и, конечно же, подготовить сами школы».

Как поясняет преподаватель, для этого по всей стране необходимо будет предоставить единое оборудование и реактивы. Все это требует и временных, и финансовых затрат. По мнению эксперта, вероятные сроки реального введения практических работ на ЕГЭ составляют примерно пять лет.