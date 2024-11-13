Психолог пожаловалась на безграмотность родителей в вопросах воспитания

Нужно интересоваться чувствами ребёнка, а также удовлетворять его потребности.

В противном случае у подростков возрастает риск развития депрессии.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Надежда Резенова.

«Эта проблема актуальна для России. Если говорить о том, как измерить спад поддержки, то по эмоциональной реакции детей, подростков. Рост тревоги, напряжение, депрессивные состояния, я бы в эту сторону посмотрела. Ещё у нас остаётся безграмотность в психологическом плане у родителей. Да, благими намерениями вымощена дорога в ад, родители нечётко понимают, какую потребность нужно удовлетворить ребёнку, вот в этом и вся загвоздка. Родители должны удовлетворить базовые потребности, но нужно и поговорить, спросить, что они чувствуют. Мы, родители, про себя-то мало что понимаем, а про наших растущих детей в новых реалиях понимаем ещё меньше. Поэтому по привычке то, что нам давали наши родители, мы накормили, напоили, а дальше что? С учётом нового времени нужно понимать, в чём ребёнок нуждается, и закрывать потребности, которые в данный момент».

Ранее обеспокоенность ростом нагрузки на школьников и снижением поддержки в семье выразили в ВОЗ. Согласно исследованию, проведенному Европейским региональным бюро ВОЗ, лишь 67% подростков ощущают поддержку семьи, что значительно меньше, чем в 2018 году. Исследование охватило 280 тыс. школьников из 44 стран Европы, Центральной Азии и Канады, и выявило, что нагрузка в школе особенно увеличилась для девочек, что негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.