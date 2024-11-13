Когда решили взять ребенка в семью: опека и приемное родительство

На портале "Моя новая семья" можно получить информацию о последовательности действий при усыновлении или оформлении опекунства. В Москве проживает около 18 тысяч детей, которые по разным причинам остались без попечения родителей, и почти 95% из них воспитываются в приемных семьях, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Четыре года назад мы создали уникальный ресурс - портал "Моя новая семья". Он постоянно пополняется новыми полезными сервисами и разделами, чтобы быть максимально удобным и востребованным для горожан", ˗ рассказала Татьяна Данько, начальник Управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Портал "Моя новая семья" был запущен в 2020 году. Его основная задача ˗ помочь детям-сиротам и их будущим папам и мамам встретиться, а также поддержать московские семьи в решении вопросов, связанных с опекой и попечительством. За это время сайт посетили свыше 1,4 млн пользователей. Портал собрал всю основную информацию о поддержке детей, лишившихся родителей, и работе органов опеки и попечительства.

В этом году на портале появилась возможность подписаться на обновления Регионального банка данных о детях-сиротах, который позволяет экономить время будущих усыновителей и опекунов. Как только в этот раздел загружается новая анкета ребенка, нуждающегося в приемной семье, пользователю приходит сообщение на указанный им адрес электронной почты.

Проект "Звонок аисту" помогает ближе познакомиться кандидатам в приемные родители и воспитанникам центров для детей-сирот. Стать участниками проекта могут москвичи, которые проходят подготовку в школах приемных родителей или уже имеют заключение о возможности быть усыновителем и опекуном. Каждый из них может побывать на мероприятиях или провести свой мастер-класс для воспитанников центров содействия семейному воспитанию.

Для тех, кто только задумался о приеме ребенка в семью, будет полезен лендинг "Хочу взять ребенка в семью: с чего начать?" и тематические памятки. Также на портале можно записаться в Школу приемных родителей или на прием в Региональный банк данных о детях-сиротах.

Москвичи, которые уже стали усыновителями и опекунами, на портале найдут адреса служб сопровождения приемных семей, полезные гайды и многое другое. А благодаря сервису "Чем поможет город", получат информацию обо всех мерах поддержки в зависимости от ситуации конкретной семьи.

Для выпускников центров для детей-сирот и приемных семей в лендинге "Путеводитель по взрослой жизни" можно найти сервис "Что тебе положено от государства". Также на странице размещена информация о том, как обустроиться в предоставленной городом квартире, получить поддержку служб постинтернатного патроната, устроиться на первую работу, планировать свой бюджет.

Портал "Моя новая семья" не только помогает детям-сиротам и их приемным родителям. Он может быть полезен всем московским семьям, которым необходимо решить вопросы, находящиеся в ведении органов опеки. Например, изменить имя или фамилию ребенка, установить отцовство, мирно разрешить споры по воспитанию детей и многое другое. Для этого нужно записаться на прием в столичный семейный центр. Сервис "Онлайн-помощник по сделкам с имуществом" сформирует список документов для подачи в центр госуслуг "Мои Документы", если необходимо получить разрешение на сделку с имуществом или снятие средств со счета детей или взрослых, находящихся под опекой.

Для решения сложных вопросов, которые требуют больше внимания, необходимо записаться на прием к начальникам территориальных отделов по вопросам опеки.

Портал "Моя новая семья" стал не только важным инструментом для поддержки детей-сирот и их будущих родителей, но и ценным ресурсом для всех московских семей. Он продолжает развиваться, предлагая новые удобные сервисы. Ответы на самые популярные вопросы или запрос на индивидуальную консультацию можно оставить в разделе "У меня вопрос".