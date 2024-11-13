Как детям помочь полюбить книги

Согласно ежегодному опросу уровня грамотности 2025 г., который проводится Национальным фондом грамотности, каждый третий ребёнок и молодой человек не любит читать. Только 35% детей в возрасте от 8 до 18 лет заявили, что им нравится чтение в свободное время. Это самый низкий показатель, зафиксированный с 2005 года.

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В новом отчёте говорится: дети, когда они читают ради удовольствия, чувствуют себя счастливыми и расслабленными, узнают новое, знакомятся с другими культурами, начинают понимать взгляды других людей. Это всё — прекрасные причины для чтения.

Недавние исследования показывают, что большинство детей в возрасте до трёх лет уже общаются дома, изучают язык и грамотность.

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Что можно сделать, чтобы дома ребёнок больше читал? Попробуйте разнообразить то, что вы читаете вместе с детьми. Также можно читать онлайн, перейти на журналы, комиксы, листовки. Вы можете играть в игры с рифмами, делиться с ребёнком историями, предлагать ему рассказать или придумать свою сказку.