В Великом Устюге рассказали о необычных желаниях детей на Новый год

Лошади для хоббихорсинга, маски животных и другие детали к образу - это самые необычные просьбы детей к Деду Морозу в этом году. Взрослые просят о любви, здоровье, материальных благах и путешествиях, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского Деда Мороза.

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«‎Из современных, необычных пожеланий - маски животных и различные дополнительные детали к образу, лошадь для хоббихорсинга»‎, — рассказали ТАСС в вотчине.

У взрослых мечты не изменились: кто-то мечтает встретить свою половинку, улучшить материальные блага, и все чаще взрослые мечтают о путешествиях. О мечте поправить свое здоровье пишут люди старше 55 лет, в основном женщины.

«‎Самые трогательные письма поступают от детей, когда они рассказывают в письме о своей семье и просят подарки только для близких: чтобы мама, папа, брат, сестра и другие родные просто улыбнулись»‎, — рассказали помощники Деда Мороза.

Вотчина Деда Мороза расположена в деревне Морозовице близ старинного города Великого Устюга Вологодской области, там есть деревянный двухэтажный терем волшебника, "Тропа сказок", зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека волшебника, его ледник, кузница, "Лесная аптека", "Дом ремесел". В Великом Устюге действуют городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды. На сегодня волшебник получил более 4,7 млн писем.