Гинеколог рассказала, как возраст матери сказывается на здоровье ребенка

Мария Милютина заявила НСН, что в России все чаще женщины старше 40 лет планируют рождение детей.

Взрослый мужчина может иметь здоровое потомство, а вот если женщине, например, 45 лет, это уже сложнее, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

«Все чаще женщины старше 40 лет планируют рождение детей в России. И в 45, и в 48 лет у нас сегодня женщины рожают. Партнеры могут при этом быть ровесниками или моложе. Конечно, возраст женщины влияет больше на развитие генетических патологий, в 80-90% случаев влияет именно возраст женщины. При взрослом мужчине можно получить здоровое потомство. Если женщине 45 лет, а мужчине – 30, это уже сложнее», - отметила она.

Нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет, разница в 12 лет также допустима, а ближе к 20 – это уже критично, заявила ранее психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.